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В чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром

Екатерина Ёлкина
11 часов назад
Многие путают психологов и психотерапевтов, а психиатров и вовсе боятся. А в результате не обращаются за помощью и страдают молча. Не надо так!
Разобраться в нюансах помогает врач-психотерапевт Оксана Садыкова в проекте "Рамблера" — "Мне только спросить".
Психология,Видео,Оксана Садыкова,
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