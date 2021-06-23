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"Работаем на минном поле. День — нормально, день — ад"

Даня Виттиг
8 часов назад
Редакция "Рамблера" публикует истории читателей, чтобы вместе разобраться с проблемами, которые тревожат аудиторию.
"Работаем на минном поле. День — нормально, день — ад"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Добрый день! Меня зовут Николай, рассказать хочу про работу и конкретно своего начальника. Сил больше нет работать с этим безумцем. Сразу хочу сказать о том, что работаю я в крупной компании и на хорошей должности, обеспечиваю семью и уволиться для меня не выход, но как бороться с начальником понять не могу.
Начальник мой, как говорится, большой человек, который ощущает свою власть сполна и пользуется ею. Подчиненные для него — расходный материал, терпят унижения, но держатся из-за зарплат. Он может легко выдернуть меня из отпуска и поставить дату переговоров с важным клиентом или заставить ходить в офис с температурой. А сейчас время какое!
Босс часто ругается матом, песочит на совещании при всех, сам при этом может уйти в запой. Может себе позволить, а мы батрачим, повышая свои KPI. Мне кажется, я бы мог сказать, что у него биполярное расстройство, но я не психиатр. Дело в том, что его комментарии уж очень сильно завязаны на настроении, поэтому мы в прямом смысле работаем на минном поле. День — нормально, день — сущий ад.
Объяснить жене, почему я прихожу с работы уставший, вымотанный и часто злой, невозможно. Она не работает, воспитывает ребенка, мы поддерживаем пожилых родителей. Понимаете, я несу не себе огромную ответственность, а сам готов лезть в петлю. Да, из-за начальника готов лезть в петлю, но я же мужик!
Вы скажете, что я слабый, но я не могу бросить семью. Горбачусь из последних сил.
Психология,
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