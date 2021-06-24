Нервная анорексия: «жизнь шла под откос, а я перестала есть»

Никогда не поймешь, что станет последней каплей для твоей нервной системы. Так читательница "Рамблера" поделилась историей о том, как довела себя до нервной анорексии.

Год был трудным по всем фронтам. Из-за пандемии сократили зарплаты, но арендодатели в России не такие лояльные как в Европе и навстречу нам не пошли. Так что первая проблема, с которой я столкнулась, была чисто материальная. При этом я живу по принципу "кто ищет, тот всегда найдет" и начала работать столько, сколько выдерживает мой организм.

Пока я работала, мой муж загулял с соседкой. Представляете, как в старых анекдотах. Я на работу, а он на удаленке, только из соседней квартиры. Узнала я об этом тоже как по сценарию — вернулась домой раньше и встретила "кавалера" в подъезде.

Удивительно, но переезжать к соседке благоверный отказался, искать новую квартиру тоже. Жизнь превратилась в поле боя. Я не могла его простить, он постоянно мотал нервы. Сочетать такой образ жизни с работой 24/7 трудновато. Из-за стресса я стала больше курить, проводить вечера за бокальчиком красного вина.

Я даже не заметила, как перестала есть, жизнь шла под откос. Уже потом я поняла, что я постоянно пила и алкоголь был моей единственной отрадой. В какой-то момент тревогу забил благоверный, который большую часть времени имитировал диван. Дело в том, что я сильно похудела, появился тремор рук. Нелюбимая жена стала пугать своим внешним видом, думала я тогда. Но к врачу обратилась.