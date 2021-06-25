С какими знаками не стоит проводить отпуск вместе

Пора плюнуть на все важные дела, собрать пузатый чемодан и махнуть на другой конец света. А выбрать правильную компанию помогут звезды. Рассказываем, с кем не стоит проводить свой отпуск, если хотите сохранить последнюю нервную клетку.

Фото: Кадр из фильма "Загадочное убийство" Кадр из фильма "Загадочное убийство"

Козерог

Отлепить красотку от ноутбука и вдолбить в ее светлую головку, что на отдыхе нужно отдыхать – миссия невыполнима. Даже с черепахой будет куда веселее и интереснее, нежели с Козерожкой. Лайфхак: если хотите переманить на свою темную сторону эту трудоголичку, обязательно подлейте ей в кофе виски или коньяк, чтобы и работалось сложнее, и веселиться хотелось.

Лев

У этой красотки всегда имеется план, который должен работать, как швейцарские часы. Иначе она из милого и всепонимающего котика превратится в злющего хищника, который покажет кузькину мать каждому. Успокоить не получится, договариваться – бесполезно, единственный верный путь – бежать подальше и ждать в укрытии, когда она успокоится. И так несколько раз на дню, потому что планов у Львицы, как у дурака фантиков.

Дева

Готовьтесь к тому, что Деве не понравится ничего. Даже живой единорог, танцующий лезгинку, не впечатлит. Вы, кстати, тоже неверно дышите и ходите – поработайте над этим.

Скорпион

Настроение Скорпиона – вещь странная: то она, радостная, заставляет вас танцевать в клубе до утра, когда вы опаздываете на самолет, то лежит у бассейна и распыляет по сторонам депрессию в самом начале отпуска. Подгадать и спланировать что-то не получится, зато получится нажить себе нервный срыв, пытаясь изменить настроение красотки.

Овен