Мясников призвал россиян не любить себя

«Человек должен себя не любить. Я ночью иду в туалет, прохожу мимо зеркала, смотрю: плечики опущенные, живот торчит, весь какой-то мерзкий. И вот это мне дает силы», — рассказал доктор и объяснил, что это мотивирует его заниматься спортом.
«Конечно, надо воспринимать себя как есть, только не уйти в ту крайность, что "я толстая и я такая хорошая". Вот у меня торчат, извиняюсь, "попины уши" — и это хорошо», — заявил доктор.
«Почему я должен мучаться от голода и часами тренироваться, а он ест пельмени и ни о чем не думает? Я тоже так хочу, но не могу», — пошутил специалист.