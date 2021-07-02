Мясников призвал россиян не любить себя

Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал бодипозитив (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру»). В видео для YouTube-шоу «Откройте, Давид!» он также призвал зрителей не любить себя.

Мясников согласился с тем, что бодипозитив — это зло.

«Человек должен себя не любить. Я ночью иду в туалет, прохожу мимо зеркала, смотрю: плечики опущенные, живот торчит, весь какой-то мерзкий. И вот это мне дает силы», — рассказал доктор и объяснил, что это мотивирует его заниматься спортом.

Мясников подчеркнул, что у бодипозитива есть и плюсы: например, он помогает бороться с таким заболеваниями, как булимия.

«Конечно, надо воспринимать себя как есть, только не уйти в ту крайность, что "я толстая и я такая хорошая". Вот у меня торчат, извиняюсь, "попины уши" — и это хорошо», — заявил доктор.

Врач также признался, что испытывает неприязнь к людям, которые не следят за собой, и объяснил свое чувство завистью.

«Почему я должен мучаться от голода и часами тренироваться, а он ест пельмени и ни о чем не думает? Я тоже так хочу, но не могу», — пошутил специалист.