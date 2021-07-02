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Доктор Мясников раскритиковал бодипозитив и призвал россиян не любить себя

Lenta.ruиещё 1
5 минут назад
Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал бодипозитив (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты.ру»). В видео для YouTube-шоу «Откройте, Давид!» он также призвал зрителей не любить себя.
Мясников призвал россиян не любить себя
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Мясников согласился с тем, что бодипозитив — это зло.
«Человек должен себя не любить. Я ночью иду в туалет, прохожу мимо зеркала, смотрю: плечики опущенные, живот торчит, весь какой-то мерзкий. И вот это мне дает силы», — рассказал доктор и объяснил, что это мотивирует его заниматься спортом.
Мясников подчеркнул, что у бодипозитива есть и плюсы: например, он помогает бороться с таким заболеваниями, как булимия.
«Конечно, надо воспринимать себя как есть, только не уйти в ту крайность, что "я толстая и я такая хорошая". Вот у меня торчат, извиняюсь, "попины уши" — и это хорошо», — заявил доктор.
Врач также признался, что испытывает неприязнь к людям, которые не следят за собой, и объяснил свое чувство завистью.
«Почему я должен мучаться от голода и часами тренироваться, а он ест пельмени и ни о чем не думает? Я тоже так хочу, но не могу», — пошутил специалист.
Ранее Мясников пожаловался на то, что многие люди используют медицинские термины, не понимая их значения. Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации. В его список попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».
Психология,Александр Мясников,Lenta.ru,
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