Самые бесхребетные знаки зодиака

Идти навстречу мечте, гнуть свою линию и спорить направо и налево – это не их удел. Говорить «нет», кстати, тоже. Рассказываем, на чью шею можно сесть и свесить ножки.

Фото: Кадр из фильма "Взрослый мир" Кадр из фильма "Взрослый мир"

Рыбы

Рыбы в принципе редко контактируют с двуногими – они впадают в астрал и живут там, пока кто-то чего-то не попросит. А раз кому-то нужно помогать, они будут первыми в очереди, потому что карма – еще та стерва и с радостью ударит по хребту. Но даже если не ударит, отказывать людям апокалипсису подобно – страшно, неудобно и неприятно.

Телец

Неожиданно! В голове Тельца живет целый взвод неуверенных в себе таракашек. Несмотря на то, что красотка выглядит так, будто ее самомнение давно прошибло стратосферу, время от времени ей хочется забраться в темный угол и поныть навзрыд. Кстати, помочь она готова всегда и всем, даже если ее не просят, даже если ее гонят палками – сослужит вам службу и уползет в свою зону комфорта – в тот самый темный угол.

Рак

Рак не умеет говорить «нет». Даже если его заставят закапывать труп на заднем дворе собственного дома или устроить маленькую революцию на работе, красотка обязательно выполнит вашу просьбу, рискнув всем. Именно поэтому на рачьей шее все время кто-то сидит, свесив ножки. Да еще и не один.

Стрелец