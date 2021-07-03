Пять главных признаков мудрой женщины

Принято считать. что мужчины не любят умных женщин. Однако, как выясняется, и глупые женщины их тоже не привлекают. На самом деле мужчины ценят женщин, обладающих мудростью. Именно такие представительницы слабого пола не просто привлекают мужчин, но и вызывают желание вышагивать с ними по жизни.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Так что же представляет из себя мудрая женщина? Предлагаем вам пять признаков женской мудрости. Умеет слушать Мудрая женщина уметь слушать и слышать, о чём ей говорят.Это не значит, что женщина в разговоре с мужчиной должна молчать, «как рыба об лёд». Иначе у него может создаться ощущение, что он разговаривает сам с собой или им попросту не интересуются.

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Но мудрая женщина никогда не тычет в нос своё образование и знания. Не старается постоянно воткнуть свои «пять копеек» в разговор, давая понять, что её собственное мнение, куда важнее и интереснее того, что думает мужчина.

Если мужчина решит поделиться своими планами или намерениями, она выслушает с пониманием. И ни за что не станет критиковать или высказывать сомнения в их выполнимости. Мудрая женщина никогда не станет критиковать или высмеивать мечты и фантазии мужа, какими бы утопическими они ни казались.

Поскольку понимает, что, если муж делится этими мыслями, значит, видит в ней близкую душу, значит, доверяет ей. И она ни за что не позволит разрушить это доверие в пылу самоутверждения. Умеет уступать Ни один настоящий мужчина не потерпит конкуренции. Поэтому-то представители сильного пола обычно сторонятся женщин, сражающихся за лидерство в отношениях. Такие женщины не желают идти на компромиссы, не умеют прощать и просить прощения, пребывают в твёрдой уверенности, что всегда и всё делают правильно, считают себя вправе указывать мужчине, что и как надо делать.

Подобное отношения способны вытерпеть только представители сильного пола, обладающие психологией жертвы. Но такие мужчины, как правило, не способны достичь какого-либо успеха в жизни. В итоге женщина всю жизнь корит мужа за его никчёмность, не догадываясь, что отчасти сама тому виной.

Мудрая женщина никогда не покажет своего превосходства над мужчиной, если он, конечно, ей дорог, не станет оспаривать его право на лидерство.

Умение проявлять гибкость в отношениях, идти на компромиссы является одним из главных признаков женской мудрости.Это не значит, что женщина должна полностью отказаться и от своего мнения, и от права его высказывать. Но при этом она ни за что не станет настаивать на своём, предоставив мужчине возможность самостоятельно принимать решение и нести за него ответственность.

Высказывая своё мнение или предлагая пути решения какой-либо проблемы, мудрая женщина не станет унижать или принижать мужчину, демонстрировать, что сомневается в его силах.Принимая решение избранника, она демонстрирует, что верит в него, тем самым давая мужчине возможность почувствовать себя сильным.

Из форумов «По-настоящему мудрая женщина — та, которая, когда надо, может казаться глупой». Игорь Ф.

«Любящая женщина всегда мудра». Философ

«Женская мудрость на самом деле не что иное как о-очень грамотная хитрость и способность разводить мужика». Антон

Не пытается изменить мужчину Умение принимать мужчину таким, какой он есть – ещё один признак женской мудрости.

Не секрет, что добрая половина женщин, даже если мужчина их чем-то не устраивает, решают связать с ним свою жизнь, рассчитывая в будущем его переделать.

Но расчётам этим, как мы уже не раз говорили, сбыться не суждено. Поскольку переделать мужчину, да и вообще взрослого человека без его желания невозможно.

Женские же попытки изменить мужа приводят лишь к взаимному недовольству супругов. Ни о какой доверительности и близости в отношениях говорить не приходится. В итоге женщина приходит к выводу, что не того мужика выбрала, и принимается себя жалеть, с завистью поглядывая на подруг, которым, как ей кажется, в этом плане повезло больше.

Но, скорее всего, тут дело не в везении, а как раз в той самой женской мудрости, благодаря которой эти подруги способны принимать мужчину таким, какой он есть.

Это не значит, что они готовы мириться с его запоями, загулами или желанием сидеть на женской шее. Мудрая женщина с таким мужчиной не свяжется по определению.

– Мудрые женщины не пытаются менять мужчину, а принимают его таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Они умеют уважать мужчину. Уважать своего мужчину означает не командовать им, не критиковать, не направлять его, не указывать ему нужный путь, не принимать за него решения. И при этом она умеет видеть и ценить положительные черты своего избранника.

И именно такое принимающее поведение, уверяют специалисты, и вызывает в душе мужчины желание что-либо изменить ради женщины и измениться самому. Умеет прощать Демонстрация обиды – один из излюбленных женских приёмов. Взращивая в мужчине чувство вины, женщина пытается им манипулировать.По большому счёту обида – это нежелание понять другого. Ведь чтобы постараться понять партнёра, надо напрячься, совершить над собой усилие. Обиженная женщина упивается ощущением, что она жертва. Она зациклен на себе, прислушивается в основном к собственным доводам и ощущениям. И что бы ни сказал или сделал мужчина, всё воспринимается с точки зрения собственных переживаний. Разумеется, переживания самого мужчины в этом случае в расчёт не берутся.

Конечно, это не значит, что мудрая женщина должна держать все обиды в себе. Наоборот, она ими обязательно поделится. Но сделает это спокойно и доброжелательно, не унижая и не оскорбляя мужчину.

Главная цель для неё в данной ситуации – не заставить человека испытать чувство вины, попытаться понять причины произошедшего. Будь это просто неубранная мужем чашка или даже измена. Конечно, в последнем случае у женщин с прощением намного сложнее. Но некоторым представительницам слабого пола хватает мудрости и на это. Подобное возможно, когда оба супруга всё-таки дорожат отношениями, а измена становится лишь следствием наметившихся проблем.Стоит ли говорить, что, простив мужа за что бы то ни было, мудрая женщина потом не станет ему постоянно об этом напоминать. Еще новости по теме Екатерина Одинцова рассказала, когда нужно уходить от мужчины Смена состава: кто из звёзд дружит с бывшими половинками своих супругов Агния Дитковските тайно вышла замужУмеет быть благодарной Как не раз отмечали психологи, у мужчин существует потребность мужчины в признании. Поэтому для них очень важно умение женщины быть благодарной.Ведь как часто бывает – чтобы мужчина ни делал, жена всегда им недовольна. И хлеб не тот купил, и не на тот курорт повёз, и мало чего в жизни добился.

Таким образом женщина убивает в мужчине чувство значимости. То есть, по сути, убивает в нём чувство собственного достоинства.У одних мужчин в таких случаях опускаются руки, и они вообще перестают стараться что-либо делать – а какой смысл? У них пропадает всяческое желание к чему-либо стремиться, что-либо делать вообще и для этой женщины – в частности. А недостаток признания и уважения они будут добирать на стороне.Мужчины посильнее, устав от постоянного недовольства жены, могут вообще уйти.