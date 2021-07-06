Измена — не самый простой процесс. Тут задействуется и мозг, и гормоны, и социальные стереотипы, и даже какие-то паттерны и травмы родом из детства. Кто-то изменяет и непрерывно казнится чувством вины, а кто-то, наоборот, ощущает собственное превосходство над нормами морали. Так или иначе, измена всегда больно бьет по партнеру — человеку, которому изменяют. Измену сложно переварить, она проживается как потеря — потеря доверия, близости, отношений.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной, мы попробуем понять, почему люди изменяют, всегда ли измена означает конец отношений и как пережить измену с наименьшими потерями.

Что мы обсуждаем?

Героиня выпуска случайно узнала, что ее идеальный партнер периодически ей изменял.

"Как-то раз я случайно увидела в его телефоне "доказательства" того, что на дне рождения друга они заказали женщину по вызову и развлекались с ней втроем. То есть это даже не измена, а такая плотская утеха, мерзкая и недостойная. Я, конечно, была в шоке и мы расстались. Позже мне открылись и другие его похождения".

Женщине было сложно справиться с предательством.

"Мне казалось, что если бы он ушел от меня к другой — это было бы одно. Я могла бы думать, что она другая и, возможно, чем-то лучше меня. А он променял меня на продажную девку и самооценка закономерно ушла в минус".

Однако после расставания мужчина не ушел из ее жизни и все время о себе напоминал. Вскоре пара снова сошлась и даже заключила брак, но партнер не изменился, и ситуация только ухудшилась.

"Почему-то мне казалось, что это новый этап для нас, шанс перемотать историю. Мы прожили год за рубежом, все было идеально, но потом снова мерзкая измена, уже более серьезные ссоры и развод".

Сейчас они не вместе, но бывший мужчина ее преследует и не может отпустить.

Коротко о главном

1:05 История героини.

3:10 Соматический нарцисс с материнским комплексом. Почему некоторые мужчины изменяют.

5:40 Зачем изменники заводят семьи.

7:10 Почему женщины выбирают таких партнеров. Отсутствие границ и стереотип о том, что все мужчины изменяют.

10:55 В изменах виноваты оба: природа убеждения.

12:20 Причины похождений «налево». О каких проблемах в отношениях говорят измены.

15:15 Почему женщины прощают измены и возвращаются к предавшим их мужчинам.

20:10 Как завершить зависимые отношения. Иллюзии о партнере.

24:15 Почему в изменах обвиняют третье лицо — того, с кем изменили.

25:25 Измена — всегда ли конец отношений?

27:38 Жизнь в декорациях. Как пережить травму.

30:00 Родители требуют детей. Как реагировать на вмешательство в личную жизнь. Сепарация.

32:40 Страх одиночества и тревожный тип привязанности.

34:35 Кого можно считать близким человеком. В чем отличие близкого от родного. Почему не все партнеры являются близкими людьми.

37:30 Упражнения. Чувства к партнеру и чувства к отцу/матери: какие из них истинные, а какие перенесены из отношений с родителями. Индивидуальность партнера.

40:00 «Со мной он изменится». Можно ли кого-то изменить.

46:50 Как выбрать подходящего партнера.

48:30 Итоги выпуска.