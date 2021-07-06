Что такое «комплекс Бога» и есть ли он у вас

Подобное поведение может быть опасно для отношений.

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Психолог Альфред Адлер впервые описал комплекс превосходства в своей работе начала 20 века. Люди с комплексом превосходства считают себя лучше других. Они могут верить, что их способности и достижения превосходят навыки остальных. Однако психолог подчеркнул, что комплекс на самом деле является защитным механизмом от чувства неполноценности, с которым мы все боремся.

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Симптомы включают завышенную самооценку, беспочвенное хвастовство, чрезмерное внимание к своему внешнему виду, непринятие мнения окружающих, перепады настроения. Вам может казаться, что вы заметили некоторые из этих симптомов у другого человека. Их легко идентифицировать, особенно после долгого общения. Однако сопоставить эти симптомы с самим комплексом не так-то просто. Многие из «симптомов» также могут быть вызваны рядом других состояний. К ним относятся нарциссическое расстройство личности и биполярное расстройство. Специалист в области психического здоровья, например психолог или психиатр, может увидеть под симптомами реальную проблему. Часто это низкая самооценка или чувство неполноценности. Если это обнаруживается, комплекс превосходства становится отличным от других возможных проблем.

Комплекс превосходства против комплекса неполноценности

Комплекс превосходства — это преувеличенное чувство собственного достоинства. За ним скрывается понимание посредственности личности. Комплекс неполноценности — это преувеличенное чувство слабости. За ним часто скрываются истинные мотивы, например, стремление к власти. В теории индивидуальной психологии Адлера комплекс превосходства и комплекс неполноценности связаны друг с другом. Он считал, что человек, который ставит себя выше других и считает остальных менее достойными, на самом деле скрывает чувство неполноценности. Точно так же некоторые люди, у которых действительно высокие устремления, могут попытаться скрыть их, притворившись скромными или даже неспособными.

Что вызывает комплекс превосходства?

Непонятно, почему у кого-то развивается комплекс превосходства. Причиной могут быть множественные ситуации или инциденты. Например, это может быть результатом нескольких сбоев. Человек пытается достичь определенной цели или желаемого результата, но ему это не удается. Они учатся справляться с тревогой и стрессом из-за неудач, притворяясь, что выше их. Если они чувствуют себя защищенными таким образом от своих неудач, они могут повторить этот паттерн поведения в будущем. Короче говоря, они учатся избегать чувства неполноценности, хвастаясь и притворяясь лучше других. Но окружающим их поведение может показаться высокомерным. Такое поведение может начаться в раннем возрасте, когда ребенок учится справляться с проблемами и изменениями, он может научиться подавлять чувство неполноценности или страха. Точно так же это может случиться и в более позднем возрасте. Например, поиск друзей, не обернувшийся успехом, может скрываться за желанием продемонстрировать независимость.

Можно ли это лечить?

У комплекса превосходства нет стандартного лечения. Это потому, что он не считается официальным диагнозом. Однако медицинский работник или психолог может разработать «лечение». Этот план может помочь вам понять любые проблемы, лежащие в основе хвастливого поведения. Разговорная терапия — обычное лечение этого комплекса. На этих занятиях один на один психолог или терапевт могут помочь вам правильно оценить ваши проблемы. Если вы состоите в отношениях с человеком, который, по вашему мнению, страдает этим комплексом, вы можете посоветовать ему обратиться за лечением. В то же время, вам может помочь психотерапия. Психолог или терапевт могут помочь вам научиться определять, когда партнер или член семьи честен, а когда они чувствуют себя уязвимыми. Вы также можете помочь им в их стремлении быть более честными в своих чувствах и выявить новые области роста, в которых они могут добиться успеха.

Каковы перспективы для человека с комплексом превосходства?