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Как мгновенно понравиться незнакомому человеку

Lenta.ru
1 час назад
Тренер по общению раскрыла на своей странице в TikTok способы мгновенно понравиться незнакомцу. Об этом пишет издание Ladbible.
Как мгновенно понравиться незнакомому человеку
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Девушка по имени Франческа дала три основных совета. Первый заключается в том, чтобы попросить о небольшом одолжении.
«Скажите что-нибудь вроде: "Передай мне соль, пожалуйста"»,
— предложила она.
По ее словам, на подсознательном уровне человек подумает, что нравится собеседнику, если его просят о помощи.
Также эксперт рекомендовала обращаться к людям по имени. Она считает, что это позволит собеседнику почувствовать себя более важным.
«Третье: вместо того, чтобы отвечать на вопрос сразу, подождите пару секунд. Это даст человеку почувствовать, что вы действительно задумались над тем, что собираетесь сказать»,
— подытожила она.
Пост девушки собрал несколько миллионов просмотров. Многие пользователи соцсети поблагодарили ее за советы и удивились, насколько они простые. Нашлись и те, кто посчитал рекомендации Франчески бесполезными.
«Мне это не подходит. Я терпеть не могу свое имя, а каждый раз, когда кто-то не отвечает мне сразу, думаю, что он осуждает меня»,
— гласил один из комментариев.
Психология,
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