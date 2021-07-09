Как мгновенно понравиться незнакомому человеку

Тренер по общению раскрыла на своей странице в TikTok
способы мгновенно понравиться незнакомцу. Об этом пишет издание Ladbible.
Девушка по имени Франческа дала три основных совета. Первый заключается в том, чтобы попросить о небольшом одолжении.
«Скажите что-нибудь вроде: "Передай мне соль, пожалуйста"»,
По ее словам, на подсознательном уровне человек подумает, что нравится собеседнику, если его просят о помощи.
Также эксперт рекомендовала обращаться к людям по имени. Она считает, что это позволит собеседнику почувствовать себя более важным.
«Третье: вместо того, чтобы отвечать на вопрос сразу, подождите пару секунд. Это даст человеку почувствовать, что вы действительно задумались над тем, что собираетесь сказать»,
Пост девушки собрал несколько миллионов просмотров. Многие пользователи соцсети поблагодарили ее за советы и удивились, насколько они простые. Нашлись и те, кто посчитал рекомендации Франчески бесполезными.
«Мне это не подходит. Я терпеть не могу свое имя, а каждый раз, когда кто-то не отвечает мне сразу, думаю, что он осуждает меня»,
— гласил один из комментариев.