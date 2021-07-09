"Когда предложили хорошую должность, я была в ужасе"

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует истории читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У меня есть проблема, с которой, возможно, мне бы помог разобраться психолог. Но я слишком боюсь услышать от него в ответ снисходительный смешок или негласное подтверждение своих страхов. Дело в том, что я не умею хвалиться. В СССР было не принято выделяться, а сейчас мы пожинаем плоды нашего советского воспитания. Мол, все равны, все хорошие, все одинаковые. Тогда к чему эта гонка за успехом и экспертностью в своей сфере, если каждый молодец?

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Впрочем, если сформулировать проблему кратко, то мне всю жизнь кажется, что все достижения - это череда случайностей, в которых нет моей личной заслуги.

Получила "пятерку" на уроке? Так это потому что ученики, отвечавшие у доски передо мной, совсем ничего не смогли сказать, и на их фоне я смотрюсь выигрышно.

Взяли на хорошую работу? Просто им нужен был срочно человек закрыть должность, наверняка они снизили критерии поиска и многое зачли, так сказать, авансом.

И с хорошей работой конечно разговор отдельный: я просто не претендую на позиции, которым соответствую, не откликаюсь на вакансии с достойной зарплатой, потому что мне страшно, что я не смогу оправдать этот ценник, что я не заслужила.

Помню, в какой-то момент, когда мне и моим друзьям было в районе 25 лет, все потихонечку стали находить свою профессиональную нишу и расти в ней экспертно. Я стала замечать, насколько была токсичным собеседником, когда дело доходило до бесед про работу, только впоследствии. У друзей было, чем похвастаться, а мне нет, и я не могла радоваться без зависти их достижениям. Я искренне считала, что вот этому человеку просто повезло с работой, другой воспользовался знакомствами, третий - оказался в нужное время в нужном месте. В то время, как я топталась на заслугах других, друзья всегда меня поддерживали, верили в меня, пытались замотивировать. Но осознала я это все уже потом, когда заметила, что меня стали все реже звать на встречи, совместные ужины внезапно стали назначаться в неудобное только мне время. Я начала подозревать, что психологически травила их одним своим присутствием. И они закономерно стали меня избегать.

В какой-то момент у меня в жизни ничего не осталось, кроме работы. Не было личной жизни, друзей теперь уже тоже, даже домашних животных не завела. Из-за этого я начала задерживаться на работе, брать дополнительные обязанности. Мне дали небольшое повышение. Ровно настолько комфортное, чтобы я чувствовала себя значимой, но на меня не давил груз ответственности. По деньгам, что примечательно, была совсем крохотная прибавка, и я радовалась, что она такая маленькая. Вообще я поняла, что боюсь больших денег. Будто хорошие зарплаты могут получать только люди с тремя высшими образованиями, именем, научными работами и так далее.

Тем временем, в моей компании освободилась руководящая должность. Ее предложили мне. Я была в ужасе, но мне настолько не хотелось отказываться, что наконец достичь хоть чего-то, что я согласилась.

С тех пор начались бессонные ночи. Я буквально пропадала на работе и зачастую засиживалась до такого времени, что спала в собственном кабинете на диване, потому что не было смысла ехать домой. Что же я делала по ночам, спросите вы. Работу? Ха! С ней я справлялась за дневные часы присутствия в офисе, но я как-будто чувствовала себя ненастоящим руководителем. На каждой деловой встрече или совещании я сижу и думаю: "Вот сейчас меня раскусят, и все узнают, что никакой я не руководитель, а просто случайно сюда затесалась". Ощущение, что надо мной будут смеяться, что я не смогу ответить на какой-то вопрос или разрешить рабочую ситуацию, настолько меня пугали, и пугают до сих пор, что я стала записываться на всевозможные обучения в своей, а также в смежных сферах. По ночам я занимаюсь тем, что слушаю вебинары и делаю домашние задания. А днем решаю рабочие вопросы.

На моем счету скопилась хорошая сумма денег, вот уже несколько месяцев, как я работаю на высокооплачиваемой должности, но не могу начать тратить на себя, покупаю по минимуму, живу аскетично. А все потому, что мне кажется, я не заслужила другого. И еще больше я боюсь обратиться с этой проблемой к психологу, вдруг он скажет, что все мои опасения - правда, и мне действительно не хватает знаний, чтобы соответствовать ожиданиям коллег.

Это замкнутый круг и я чувствую, что сил по нему бежать у меня уже не остается.

Кстати, я пересмотрела свой взгляд на достижения друзей. Теперь я вижу, что они много работали, чтобы добиться того, что имеют в жизни. А мой скепсис был жалкой защитной реакцией, потому что я слишком боялась быть хуже, чем они.

Жаль, что мы больше не общаемся, и я не могу им сказать, что была не права.

Но к сожалению по поводу себя я никак не могу пересмотреть своих взглядов. Более того, я даже боюсь расслабиться. Сейчас у меня есть стимул получать новые знания, я бью сама себя воображаемой плеткой, чтобы были силы гнаться дальше, быть лучше или хотя бы соответствовать. А вдруг, если я поменяю мнение и приму себя как эксперта, то просто расслаблюсь и тогда быстро скачусь вниз?

Мне очень страшно не оправдать ожидания, боязно, что знаний мало, и я не соответствую своей должности, но еще больше я боюсь потерять стимул двигаться дальше.

Но если я продолжу в том же духе, то чувствую, что сойду с дистанции с нервным срывом. Наверное, мне нужна помощь.