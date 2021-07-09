Самые невыносимые знаки зодиака

Недостатки есть у всех, но у некоторых они так выпирают, что никуда не спрячешь. Рассказываем, какие знаки зодиака могут довести вас до белого каления за минуту.

Фото: depositphotos depositphotos

Овен

Видео дня

Красотка может расплавить вам мозг одними только остросюжетными историями. А потом она включит свою активность – самую страшную пытку – и заставит вас бегать с ней по ЖКО, поликлиникам и прочим кругам ада, чтобы выпустить пар. Зачем вы? Потому что зрители нужны. Так что настраивайтесь мучиться долго и больно. Попытаться слинять вы, конечно, можете, но тогда явно нарветесь на ее сильные копытца и стальные рога, и церемониться она не будет.

Близнецы

За Близнецами нужен глаз да глаз – они, как маленькие енотики, готовы украсть у вас самое ценное, сердце, например, и убежать в закат. Но раздражают они не этим, а тем, что ведут себя как двухметровые дети – устраивают скандалы каждый вечер, ввязываются в авантюры, тратят ваши деньги и не слушаются от слова совсем. А зачем вам это все нужно? Да потому что они такие милые и непредсказуемые, что их сразу хочется взять на ручки. С которых они, естественно, без применения физической силы не слезут.

Рыбы

Ошибиться, запнуться, поставить не то ударение в слове, посмеяться над пошлой шуткой – все это обидит Рыб до глубины души (которой нет), даже если это все их совершенно не касается. Вы заденете их тонкий внутренний мир и не оставите ей даже шанса вас простить. Только вот вся фишка в том, что своей обиды она не покажет. Она долго и упорно будет вам мстить – насыплет в сахарницу соль, научит вашего попугая материться или будет звонить по ночам и дышать в трубку.

Скорпион

Скорпион не столько невыносимая, сколько страшная. Красотка готова пробежаться по самым близким и любимым головам, если они будут стоять на пути к ее цели. А если бежать ей никуда не нужно, то развлекаться все равно никто не запрещал – она за секунду создаст такую ситуацию, из которой очень сложно выйти живым. Поэтому Скорпиона лучше обходить за километр.

Лев