Что такое «полуденный ужас» и как его пережить

Случалось ли вам жарким летним днем, когда солнце стоит в зените, оказаться где-то на природе и не на шутку испугаться? Тревога возникает будто бы без причины, кажется, что надвигается неминуемая беда и уже ничего не исправить. "Рамблер" рассказывает, что это и как с этим справиться.

Фото: Кадр из фильма "Солнцестояние" Кадр из фильма "Солнцестояние"

У этого феномена есть свое название — полуденный ужас, его описание встречается в произведениях философов и писателей, а в живописи есть даже одноименный жанр.

"Отдых после работы в поле", Винсент Ван Гог

«В полдень же ровно в полдень еще страшнее. Оглядишь кругозор. Стоят в застывшем воздухе сухие испарения пашен: то земля «горит», говорят крестьяне. Знойные дыхания земли не колыхнутся. Беспощадное светило прибивает к растрескавшейся, обезвлажненной почве каждый лист, давит потоками тяжелого света: то небосвод льет ливень расплавленного золота. Даже пыль не пылит, — гнетет и ее, покорную, стопудовый гнет. Тяжко и жутко. В безвольном ужасе молчит все, истомное, притихшее пред мощным Молохом лишь бы минул томительный час. Побежишь — и гонится, гонится кто-то. Крикнуть хочешь — не смеешь. Да и не ты один: вся тварь ушла в себя, вся тварь, замерши, ждет. Кажется, «бес полуденный» не ласковей «беса полуночного». Не моя это мистика. Боюсь ее. Ни ночью, ни днем не раскроется душа. И не хотелось бы умирать в эти жуткие часы».

Древние греки верили, что в это время отдыхает бог Пан, а если случайно его разбудить, то он нашлет такой ужас (кстати, панический от слова Пан), что человек будет бежать со всех ног пока не погибнет. В славянской мифологии есть персонаж — Полудница, женщина или девочка, которая выходит в поле в самые знойные часы, чтобы уберечь посевы от солнца. Но тот, кто встретится ей на пути обязательно пострадает или сразу погибнет. Поэтому в это время было принято отдыхать, а не работать, чтобы не прогневить духов и богов.

Полудница и женщина из Нохтена (Вохозы). Германская почтовая марка из серии «Лужицкий эпос», 1991 год. Wikimedia.org

На самом деле у этого есть и практическое объяснение: в жару, когда солнце понимается максимально высоко над горизонтом, можно легко получить солнечный или тепловой удар и действительно пострадать физически. При этом над полями поднимаются испарения, и в этом мареве легко можно увидеть мираж и испугаться.

"Рожь", И.И. Шишкин

Эфеект ужаса создает не только тишина, сама природа замирает, не слышно ни птиц, ни насекомых, ни шелеста травы или листев. Особую роль играет свет, из-за которого даже высокое безоблачное небо, кажется плоским и давящим.