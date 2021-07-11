Наболело: "На автомате ем, сплю, хожу на работу"

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует истории читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Все время отматываю в голове время назад в попытке зацепиться за воспоминания и найти ту самую точку невозврата - день и время, когда мне стало все равно.

После окончания университета я наконец-то перестала быть кому-то что-то должна: родителей успокаивает наличие у меня диплома, школьные годы давно позади, и теперь я наконец могла просто найти работу и начать жить.

По специальности я экономист, в эту сферу и пошла работать. Не сказать, что очень интересно, но работа была непыльная, платили нормально и вовремя. По большому счету, жаловаться было не на что. Я сняла квартиру отдельно от родителей, записалась в местный фитнес-зал. Съездила в свой первый в жизни отпуск, сходила на первый корпоратив. Оглядываясь назад, я понимаю, что по такой схеме прошло три года. Я даже не заметила, когда моя жизнь стала настолько одинаково предсказуемой изо дня в день.

Маршрут "работа-дом-работа" и отсутствие личной жизни стали давать о себе знать. Сначала мне стало скучно жить, но потом случилось нечто похуже - полное безразличие. Мне стало все равно, как я выгляжу, и особенно не важно, чем я питаюсь. Поняла, что на автомате ем, сплю, хожу на работу уже довольно давно. И мне все равно. Страшно вот все еще немного, что так вся жизнь пройдет с другой стороны. Это ведь она и есть - обычная взрослость?

Сейчас я на той стадии, когда все битвы происходят в голове. Я стараюсь себя чем-то заинтересовать, немного разнообразить будни, потому что понимаю, что это - трясина, и страшнее бесцельного существования, пожалуй, нет ничего.

Я хочу обрести интерес к жизни и снова начать радоваться каждому дню. Но не знаю, с чего начать. Кажется, мне нужна помощь.