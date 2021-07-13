Комплименты, которые нужно говорить девушкам

Дамы такие тонкие натуры, что даже комплименты им нужно говорить правильно, иначе есть риск задеть их нежные чувства. Чтобы девушка не подумала, что внешность — для вас главное, и что вы постоянно ее оцениваете, используйте советы, которые мы приводим в этой статье.

С их помощью вы легко сможете подчеркнуть красоту возлюбленной, ничем при этом ее не обидев.

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«У тебя очень нежная кожа»

Большинство девушек уделяют большое внимание уходу за собой, в том числе увлажнению кожи. Если вы скажете возлюбленной, что у нее невероятно нежные руки, она наверняка это оценит.

«Этот цвет подходит к твоим глазам»

Если вам очень понравился цвет платья девушки и вы хотите это отметить, не нужно просто говорить, как хорош этот оттенок. Вместо этого скажите, что наряд прекрасно подходит к ее глазам. Таким образом, вы подчеркнете природную красоту своей спутницы.

«Ты отлично выглядишь»

Этот комплимент является универсальным, поэтому не ленитесь произносить его как можно чаще! И когда девушка в вечернем платье с роскошным макияжем, и когда просто выскочила к вам на встречу в трениках и футболке.

«Ты очень сексуальна»

Нет ничего зазорного в том, чтобы сказать девушке, как сильно она вас заводит. Но не нужно при этом вдаваться в подробности, рассказывая, как вам нравится ее грудь, попа или что вы хотели бы сделать с ней сегодня вечером.

«Тебе очень идет эта стрижка»

Иногда мы можем вовсе не заметить, как кто-то из близких обновил стрижку. Хотя друзьям, а девушке уже тем более, было бы очень приятно услышать комплимент по этому поводу. Но старайтесь не произносить слова вроде «Мне нравится», так создается впечатление будто бы все это сделано только ради вас.

Фраза «Тебе очень хорошо с этой стрижкой» в данной ситуации подойдет идеально.

«У тебя очаровательная улыбка»

Какое счастье, видеть свою вторую половинку с улыбкой на лице. И если вы хотите, чтобы она появлялась как можно чаще, не стесняйтесь подчеркивать ее красоту.

«У тебя отличный вкус»

Как правило, перед свиданием девушки часами вертятся перед зеркалом, подбирая самый подходящий наряд. Отметьте ее старания, похвалив отличный вкус. И не забудьте сказать, что «этот цвет прекрасно подходит к ее глазам».

«Я очень ценю тебя»

Этот комплимент касается, скорее, не внешности, а в принципе вашего отношения ко второй половинке. Если вы действительно любите и цените девушку, не бойтесь рассказать ей об этом. Уверены, что от таких слов она будет просто счастлива.