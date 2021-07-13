Пользователи Сети назвали самые необычные фобии

Пользователи Reddit перечислили самые необычные фобии. В комментариях к оригинальному посту, автор которого попросил поделиться страхами, многие из юзеров, рассказавших свои истории, нашли единомышленников.

Фото: Unsplash Unsplash

Пользователь с ником The_Fake_Fat_sunny сообщил, что всегда закрывает пальцем камеру на телефоне, если использует его в ванной комнате, потому что боится случайного видеозвонка. Его фобия оказалась одной из самых распространенных, а комментарий набрал больше тысячи лайков.

Почти столько же человек согласились с пользователем с ником KorranHalcyon, который испытывает невероятное беспокойство, когда на его коже оказывается что-то липкое, например джем. Популярным оказался и страх прикосновений к пупку.

Btops3 поделилась, что боится прикасаться ко всему, что может передать рукам запах, в том числе и к еде. Фобия пользователя emso1719 оказалась тоже связана с руками: он не может трогать листы бумаги, пока не нанесет на ладони крем. Другой пользователь признался, что его фобия — большие формы: «Когда я закрываю глаза и думаю о них, я боюсь, что не могу представить объем фигуры», — сообщил он.