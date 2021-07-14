Психолог рассказал, как забыть негативное прошлое

Негативное прошлое специально забыть нельзя. Зачастую мы сами наделяем то или иное событие определенными эмоциями. Для кого-то развод — это крах семьи, стыд и позор на всю жизнь, а другой почувствует облегчение, будет готов реализовывать давно отложенные планы, начнет путешествовать, сможет сменить место жительства. Если какое-то событие перешло в разряд негативного, значит, были разбиты ожидания и мечты человека, затронуты ошибочные убеждения. Подробнее об этом рассказала психолог семейного центра «Коптево» Надежда Воробьева

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ошибочные убеждения нередко имеют характер приказа, предписания, требования к себе, к другим людям или к миру в целом.

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Например:

— Я не должен ошибаться.

— Они не имеют права так поступать со мной.

— Все мужики — козлы.

— Современная молодежь невоспитанная.

— Эти ложные идеи поддерживаются и взращиваются обществом, а также личным опытом, который трактуется чаще всего как подтверждение установки, — отмечает психолог.

Есть ряд специфических качеств в этих убеждениях:

— Долженствование. Яркий пример ложной идеи: «Я должен получать только пятерки». Такое убеждение может привести к неврозу, поскольку тяжело добиться реализации этой установки.

— Обобщение. Разберем на примере молодежи. Вся молодежь — это примерно люди от 14 до 35 лет. И они все непременно плохие? Нет ни единого исключения из правил? В эту категорию могут попадать и друзья семьи, и собственные дети, племянники и другие люди.

— Катастрофизация последствий. Некоторые убеждения строятся по логике «Если , то ». Если мой ребенок не поступит в вуз, то он не сможет найти свое место в жизни. Прогноз последствий строится по линейной логике. Человек без высшего образования может прожить полноценную и счастливую жизнь.

— Обесценивание. Если мне откажут при приеме на работу, значит, я — плохой специалист.

Подобные убеждения вызывают яркие негативные эмоции, они не дают возможности адекватно ответить на сложившуюся ситуацию. Это мешает человеку развиваться на выбранном пути, ограничивает его круг взаимодействия. Но с этим можно и нужно работать. Выявление и коррекция ложных убеждений возможны на индивидуальных консультациях с психологами столичных семейных центров.

В семейный центр «Коптево» обратилась 30-летняя Наталья В. Она рассказала, что окружающие часто говорят ей о том, что она неправильно живет: нет своего дома, молодого человека, детей.

— Мне, конечно, трудно было выслушивать подобное от родни, друзей, соседей. Надоело что-то делать нарочно, угождать постоянно кому-то, иметь отношения ради статуса. В конце концов я задумалась: а что, собственно, я могу изменить? Многое! Мне 30, я по-прежнему молода и хороша собой, и у меня все впереди! А где это будущее? Оно пугает, а негативный опыт и ложные установки не отпускают, — говорит Наталья.

С помощью психолога центра девушке удалось побороть негативные убеждения. Ее переживания стали иметь другую форму, которая перетекла в режим нормального, размеренного течения жизни: сейчас у Натальи есть перспектива заработать на дом, появился молодой человек, который любит детей и хочет создать семью.

— Как только мы понимаем, что закостенелые убеждения, да и еще и ошибочные, мешают нам дышать полной грудью, мы делаем первый шаг к исцелению, — говорит психолог.

Все мы родом из детства

Существуют сценарии, варианты поведения, которые человек усваивает в детском возрасте, а потом пользуется ими в дальнейшем. Одни сценарии адекватны и адаптированы, имеют здоровые корни, другие, напротив, искажены и формируют болезненность настоящего. Можно самостоятельно прививать себе иные варианты поведения, анализировать то, что оставляет негативные чувства, расширять свои взгляды на мир, что в свою очередь даст положительный результат и освободит личность от прошлого, которое, как камни, тянет вниз.

Итак, подводя итоги, следует обратить внимание на следующие рекомендации:

Принять как должное свое прошлое. Негативное оно или нет, это часть вашей жизни. В этом вам помогут тишина и любимое дело, специалист-психолог или близкий человек.

Проговорить все то, что вас тревожит, осознанно и откровенно, установив сроки, при этом не лишая себя естественности: если хочется прокричать эмоции, то кричите, если рисовать, то рисуйте, если спать, то спите. Организм должен освобождаться постепенно и свободно.

Прислушиваться к себе. Если приходит осознание, что ваш внутренний ресурс исчерпан, не бойтесь сказать «нет», отказаться от дополнительной нагрузки на работе. И дайте себе время для восстановления сил. Наша энергия — не бездонный колодец.

Начать новое дело: сменить работу, поменять место жительства, купить новую вещь, придумать и приготовить авторское блюдо.

Гармонизировать действия «давать» / «брать» в социальной среде. Известно, что чем больше отдаешь, тем качественнее возвращается. Просто любите и будьте любимы.

Смириться с принятым опытом прошлого, ведь данный режим «негативного прошлого» открыл в вас столько нового, сделал вас сильнее и сформировал ваше настоящее с шагами в блестящее будущее.