5 признаков, что вы амбиверт

Амбиверты - это люди, которые по психотипу находятся как бы посередине между интровертами и экстравертами. Им присущи качества как одного, так и другого типа, поэтому они могут максимально хорошо приспосабливаться к различным жизненным ситуациям.

Существует несколько способов узнать, амбиверт вы или нет. Подробнее - в материале "Рамблера".

В первую очередь, амбиверты способны прекрасно чувствовать себя в обществе других людей, но при этом и от одиночества они способны получать истинное удовольствие. Им не скучно с собой, но и компания посторонних людей их тяготить не станет.

Во-вторых, настроение амбиверта может меняться и тяготеть в один момент к экстравертному типу, а в другой - к интровертному. Сегодня они общительны и веселы, а уже завтра не готовы видеть кого-то и предпочитают остаться наедине с собой - это нормально.

Амбиверты могут спокойно вести как необременительный small talk, так и с удовольствием подключаются к обсуждению глубоких тем.

В-четвертых, люди данного психотипа прекрасно чувствуют общий настрой и поэтому интуитивно знают, когда лучше промолчать, а где стоит внести свой комментарий.