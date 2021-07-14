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5 признаков, что вы амбиверт

Стелла Шмель
36 минут назад
Амбиверты - это люди, которые по психотипу находятся как бы посередине между интровертами и экстравертами. Им присущи качества как одного, так и другого типа, поэтому они могут максимально хорошо приспосабливаться к различным жизненным ситуациям.
5 признаков, что вы амбиверт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Существует несколько способов узнать, амбиверт вы или нет. Подробнее - в материале "Рамблера".
В первую очередь, амбиверты способны прекрасно чувствовать себя в обществе других людей, но при этом и от одиночества они способны получать истинное удовольствие. Им не скучно с собой, но и компания посторонних людей их тяготить не станет.
Во-вторых, настроение амбиверта может меняться и тяготеть в один момент к экстравертному типу, а в другой - к интровертному. Сегодня они общительны и веселы, а уже завтра не готовы видеть кого-то и предпочитают остаться наедине с собой - это нормально.
Амбиверты могут спокойно вести как необременительный small talk, так и с удовольствием подключаются к обсуждению глубоких тем.
В-четвертых, люди данного психотипа прекрасно чувствуют общий настрой и поэтому интуитивно знают, когда лучше промолчать, а где стоит внести свой комментарий.
И, наконец, последняя черта: амбиверты всегда находят баланс между тем, где стоит прислушаться к советам другого человека и тем, когда лучше руководствоваться собственным мнением.
Психология,
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