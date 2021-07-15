Как скрытые камеры разрушают жизни девушек

HRW) Одна из самых технологически развитых стран в мире — Южная Корея. Именно поэтому ее жители раньше других столкнулись с обратной стороной высоких технологий: они получили не только возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и беспилотным транспортом, но и постоянный страх того, что за ними следят с помощью современных гаджетов, которые невозможно заметить даже в собственном доме. Американская правозащитная организация Human Rights Watch пообщалась с людьми, которых шантажировали записями, сделанными скрытыми камерами в квартирах и туалетах, и выяснила, как эти преступления повлияли на жизнь пострадавших. Исследование под названием «Моя жизнь — не твое порно» показало, что многие потерпевшие страдают посттравматическим стрессовым расстройством, а некоторые не могут справиться с давлением и совершают самоубийства. Что переживают жертвы цифрового насилия и как они борются с депрессией — в материале «Ленты.ру»

Служебный нероман

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Однажды кореянка Ли Е-Рин (Lee Ye-rin) получила от начальника неожиданное романтическое предложение. Девушка отказала руководителю, потому что знала, что тот был женат. После этого мужчина вручил своей подчиненной настольные часы.

Ли Е-Рин решила принять подарок. Она поставила часы в своей спальне. Через несколько недель девушка захотела переставить их на другое место. Едва ли не в тот же день ее босс неожиданно сказал, что, если ей не нужен его подарок, он с радостью заберет его обратно.

Такое совпадение показалось кореянке подозрительным, поэтому она решила поискать в интернете информацию об устройстве. И не зря: оказалось, что босс подарил ей часы со скрытой камерой, которая транслировала картинку из ее спальни прямо на смартфон начальника. Ли Е-Рин поняла, что часы простояли напротив кровати почти полтора месяца. На следующее утро она осознала, что масштабы слежки были еще более пугающими: начальник сообщил ей, что знает, что она гуглила информацию о часах.

Девушка заявила о случившемся в полицию, ее допрашивали на протяжении четырех часов. Полицейский требовал в подробностях рассказать о том, чем она занималась в своей спальне, пока там стояла камера. Позже за дело взялись прокуроры, которые не давали ей практически никакой информации о расследовании.

«Я каждый день заглядывала на сайт суда, чтобы проверить, есть ли обновления по моему делу. (...) Меня ни разу не приглашали в суд, но я все равно ходила. Я всегда просила дать показания, но не могла получить такой возможности » — рассказала Ли Е-Рин в интервью HWR.

Позже стало известно, что ее начальника признали виновным и приговорили к десяти месяцам тюрьмы, хотя мужчине удалось обжаловать приговор. Это довело кореянку до полного отчаяния.

«Я плакала всю ночь, не могла заснуть, мне нужны были лекарства, чтобы успокоиться То, что произошло, случилось в моей комнате. Поэтому иногда я до сих пор, находясь в собственной комнате, испытываю ужас без причины», — пожаловалась на психологическое расстройство кореянка. Даже спустя год после инцидента она продолжала принимать прописанные психотерапевтом антидепрессанты.

Ли Е-Рин удалось справиться с расстройствами, вызванными слежкой, а для лаборантки корейской больницы, чье имя в материале не называется, подобная история закончилась гораздо печальнее: девушка не смогла побороть депрессию и покончила с собой.

В августе 2019 года полицейские арестовали клинического патологоанатома, который работал в той же больнице, что и она. Следователи выяснили, что молодой человек тайно снимал на камеру в раздевалке девушек-коллег, включая лаборантку.

«Мы живем в деревне, все знают всех. Она волновалась: "А что, если кто-то это видел?" Хотя он и не распространял эти кадры, она думала, что он, возможно, поделился ими с друзьями...» — рассказал отец девушки Ли Ен Тэ (Lee Young-tae).

Преступника приговорили к десяти месяцам заключения, хотя прокурор запрашивал для него два года тюрьмы. Отец погибшей назвал эту меру недостаточной.

Заткнуть все дырки

Еще одна распространенная в Южной Корее проблема, связанная с киберпреступлениями на сексуальной почве, — установка скрытых камер в общественных туалетах. Она настолько актуальна, что у огромного количества местных женщин и мужчин начинается паранойя по поводу того, что их гениталии могут стать достоянием общественности в любой момент.

Я боюсь пользоваться туалетом в общественных местах. Если мне все-таки приходится сделать это, я трачу несколько минут на то, чтобы проверить туалет на наличие камер: осмотреть зазоры между стенами, дверь, петли и т.д. Даже после того, как я убеждаюсь, что камеры нет, я все равно нервничаю и беспокоюсь, что меня могут снимать.



Анонимная собеседница HRW

Девушка, пожелавшая не называть своего имени, добавила, что периодически испытывает внезапные приступы страха из-за того, что в сети могут распространиться фотографии, о существовании которых она даже не подозревает.

«Несколько дней назад я пошла в туалет на вокзале и обнаружила, что почти в каждой кабинке есть по крайней мере одно отверстие, которое другие женщины уже чем-то заткнули. Мое беспокойство не было беспочвенным. Это ужасно», — подчеркнула собеседница.

Непризнанный фотограф

Пак Джи Ен (Park Ji-young) случайно увидела в телефоне своего возлюбленного фотографии нескольких женщин. Снимки показались ей подозрительными: было ощущение, что мужчина делал их тайно, на них были запечатлены только юбки и ягодицы. Затем она зашла в облачное хранилище парня, где нашла еще около 50 подобных фотографий разных девушек. Одной из них была сама Пак Джи Ен, причем она никогда не давала ему разрешения на подобную съемку и даже не знала о ней.

На некоторых фотографиях не было видно головы, на остальных можно было разглядеть лицо. Я обнаружила, что он собрал своего рода коллекцию снимков обнаженных женщин, потому что я нашла там много похожих изображений — не только своих или его бывших девушек.



Пак Джи Ен

Кореянка решила поискать в сети других жертв ее возлюбленного. Она написала о случившемся в группе своего учебного заведения. Таким образом она планировала собрать как можно больше улик против мужчины, чтобы обратиться с ними в полицию. Однако ее парень, увидев обличающее его сообщение, пригрозил авторше выложить ее откровенные снимки в интернет. Пак Джи Ен не поддалась на шантаж и опубликовала запись, но никто в группе не откликнулся на призыв. Некоторые даже прозвали девушку лгуньей.

Полицейские и юристы тоже пытались отговорить кореянку от подачи заявления. Адвокат говорил, что ей могут предъявить обвинения в клевете и в незаконном доступе к личным файлам бывшего возлюбленного. Пак Джи Ен пошла к другому юристу, но тому позвонил сотрудник полиции и предложил решить дело во внесудебном порядке. Он утверждал, что в противном случае адвокат экс-возлюбленного кореянки будет добиваться возбуждения дела против нее.

FRANCE 24 English / YouTube

Протесты «Моя жизнь — не твое порно»

Пак Джи Ен не отступила от своей цели и добилась того, чтобы ее бывшего парня осудили. Суд встал на ее сторону и обязал преступника выплатить штраф в размере трех миллионов вон (примерно 192 тысячи рублей).

«А ты точно продюсер?»

Авторы исследования утверждают, что в последние годы в Южной Корее люди становятся все более осведомлены о проблеме шантажа с помощью интимных фото и видео. Это происходит благодаря печально известному в стране делу под названием Nth Room. Его участники — создатели сети каналов в Telegram, которые публиковали видео сексуального насилия над девушками. При этом героини роликов соглашались на съемки под угрозой шантажа.

По данным экспертов, злоумышленники вербовали жертв, размещая фейковые объявления о поиске фотомоделей. Кандидатки должны были предоставить преступникам все личные данные, включая адреса, паспорта и личные фотографии. После «приема на работу» их просили прислать более откровенные снимки. Получив их, «работодатели» начинали шантаж: они угрожали опубликовать эротический контент в интернете вместе со всеми личными данными жертвы. За свое молчание они требовали от девушек сниматься в секс-видео. В результате некоторые жертвы шантажистов соглашались участвовать в откровенных роликах, лишь бы их эротические снимки и личные данные не выложили в сеть.

Жертвами Чо Джу Бина (Cho Joo-bin), придумавшего схему, и его сообщников стали как минимум 103 человека, 26 из которых были несовершеннолетними. Их фотографии и видео увидели в общей сложности около 260 тысяч зрителей, которые платили за вступление в закрытые чаты. В 2019 году полицейские арестовали 124 подозреваемых по этому делу, в том числе Чо Джу Бина. Его приговорили к 40 годам тюрьмы.

«Я поняла, что полностью опустошена и психически нездорова»

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются кореянки, — это порноместь их бывших партнеров: после расставания мужчины публиковали их интимные фотографии и видео в сети. Некоторые из снимков были поддельными: лица девушек были прифотошоплены к другому обнаженному телу. Кореянка Кан Ю Чжин (Kang Yu-jin) пережила этот опыт дважды.

Через два месяца после того, как Чжин прервала четырехлетние отношения, она начала получать странные сообщения от «вроде бы беспокоящихся» незнакомцев. Один мужчина отправил ей скриншот из соцсети Tumblr.

«Там были фотографии моей комнаты, моей машины, моего адреса, моего лица и какого-то нижнего белья (не моего). В информации профиля была указана школа, в которой я училась, название компании, в которой я работала, адрес офиса и фотография фасада моего дома», — вспомнила в интервью обеспокоенная девушка.

Чжин сразу начала подозревать своего бывшего парня. Сначала он отрицал свою причастность, но спустя пару дней признался в содеянном и извинился. Мужчина якобы был зол и хотел насолить девушке, чтобы ей труднее было найти нового парня.

Поначалу Чжин спустила ситуацию на тормозах, но, когда она нашла нового партнера, бывший парень вновь дал о себе знать. Он начал публиковать от имени Чжин более откровенный сексуальный контент, собранный в фотошопе. В контактные данные он также добавил адрес родителей девушки. За несколько месяцев мужчина опубликовал сотни постов на Tumblr, в Twitter, Facebook, Instagram и других соцсетях. В них он писал, что девушка готова заняться сексом едва ли не с первым встречным.

«Были мужчины, которые хотели поговорить со мной в церкви, в которую ходили мои родители... Были мужчины, которые посылали мне сообщения с предложением заняться сексом. Также были мужчины, которые приходили ко мне домой Я поняла, что это очень серьезно», — с ужасом вспоминает Чжин. Из-за этих событий девушка была вынуждена уволиться с работы и переехать.

Одной из самых сложных вещей для нее оказалось вычистить многочисленные сообщения из разных соцсетей. Ей пришлось делать более тысячи запросов на удаление противоправного контента — каждый день в интернете появлялось все больше фотографий и постов от ее имени. Девушке приходилось жаловаться на каждое из них и ждать ответа модераторов.

«Я поняла, что полностью опустошена и психически нездорова, потому что каждый день сталкивалась с комментариями в мой адрес от незнакомых мужчин, ругающих меня Это была пытка», — призналась Чжин.

Девушка обратилась в полицию. Суд встал на ее сторону, однако выдал слишком мягкий, по мнению Чжин, приговор преступнику: ее бывший парень получил условный срок и обязанность посещать общественные работы. Но даже после постановления суда преступник продолжал публиковать противоправный контент от ее лица.

Опыт на всю жизнь

Пережившие цифровые сексуальные преступления люди часто обнаруживают, что нанесенная им травма отражается на многих аспектах их будущей жизни. Одна из респонденток HRW по имени Ханна (Hannah) призналась, что перестала носить юбки после того, как одноклассник снимал ее ноги на видео.

Другая героиня исследования сказала, что перестала ходить в общественные туалеты после того, как стала жертвой злоумышленников, установивших там скрытую камеру. Теперь женщина использует только уборные, которые находятся в зданиях с охраной и системой видеонаблюдения.

Korea Exposé / YouTube

Одна из девушек, чьи интимные снимки распространились по сети, так боялась повторения инцидента, что установила в своей квартире палатку и жила в ней. Она также полностью отказалась от электричества, чтобы злоумышленники не могли снова тайно снять ее на видео.

Некоторые пострадавшие признавались, что общение с полицией порой не только не решало проблему, но и серьезно ее усугубляло. Сбор улик и описание своих страданий незнакомым людям вызывало у них сильнейший стресс.

«Поиск в интернете был для меня ужасающим опытом Я должна была включить компьютер, чтобы собрать улики. Но в то же время мне было так страшно. Мне было тяжело даже включить компьютер. Я была так напугана, что хотела умереть», — рассказала одна из жертв киберпреступников. Из-за поиска своих фотографий в сети у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Судебный процесс тоже может нанести ущерб психике потерпевших. Юристы отмечают, что во время слушаний отснятый материал неоднократно крутят на большом экране, его смотрят все присутствующие в зале суда.

По словам генерального директора фирмы, которая специализируется на удалении противоправного интимного контента из сети, около четырех его клиентов ежегодно заканчивают жизнь самоубийством.

«Когда я консультировал жертв, они много раз упоминали, что хотят умереть. Когда я спрашивал их: "Почему вы хотите умереть?", — они говорили: "Потому что это невозможно остановить. Оно все равно распространяется. Даже когда вы так стараетесь, оно продолжает распространяться"», — рассказал он. Исследователи HRW добавили, что многие опрошенные ими жертвы действительно думали о самоубийстве.

План по спасению

По словам авторов исследования, женщины и девочки, ставшие жертвами сексуальных преступлений в интернете, сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к правосудию. Полиция часто отказывается принимать их жалобы и ведет себя оскорбительно: обвиняет жертв, пренебрежительно обращается с изображениями-уликами и проводит неуместные допросы. Представители HRW предложили свой план по борьбе с проблемой для местных властей.

Несмотря на то что проблема с утечками личных данных выглядит трудноразрешимой, эксперты предложили несколько шагов, которые помогли бы решить ее. В частности, они порекомендовали создать в Южной Корее специальную комиссию, которая проверяла бы уместность существующих приговоров, а также средств правовой защиты от преступлений на сексуальной почве. Кроме того, они посоветовали увеличить финансирование для поддержки жертв подобных правонарушений.