Эгоистка и нахалка: что на самом деле говорит о любви к себе

С самого детства родители внушают нам, что эгоизм — это плохо. На самом деле, именно здорового эгоизма нам очень часто и не хватает. Если человек не знает себе цену, не умеет отстаивать личные границы, то скорее всего он будет делать многое во вред себе. "Рамблер" расскажет, как на самом деле проявляется любовь к себе.

Вы отдыхаете, если устали

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Очень часто женщины готовят и убирают дома, несмотря на огромную усталость. Хочется быть хорошей хозяйкой, женой, матерью и, возможно, кому-то это даже удается. Но, честно говоря, удается не всем. Обстоятельства жизни у всех разные и поэтому у работающей женщины сил на домашний очаг будет значительно меньше, чем у неработающей.

При этом женщина неработающая может вложить все свои силы в ребенка. А еще можно плохо себя чувствовать или просто не захотеть убираться. Человек, который любит себя, всегда будет делать общественно-полезные дела в состоянии ресурса, а не в состоянии стресса и тревожности.

Вы просите о помощи

Распространенная ситуация — человек делает все за всех, а потом жалуется, что ему никто не помогает или срывается на домочадцев. Дело в том, что если вы замечаете в себе подобное поведение, то стоит задуматься о роли спасателя, которую вы на себя берете.

Спасатель хочет уберечь родственников от пыли и голода, но не безвозмездно, а чтобы его любили и хвалили. Правда, любят не за что-то, любят просто так. А домочадцы спокойно могут решить вопрос с пылью и продуктами самостоятельно. Попробуйте подумать о том, чего именно хочется вам, а не что желают другие. Возможно, тогда вы научитесь просить о помощи и больше отдыхать.

Вы злитесь и говорите об этом

Если свекровь дала неуместный и непрошеный совет, а подруга отметила, что вы набрали несколько килограммов и ухмыльнулась, вполне логично выразить свое расстройство или даже гнев. Действительно, любящие люди не раздают неприятные комментарии и не дают советы, о которых не просили. Вы взрослый человек и сами знаете, как вам лучше жить и в каком весе находиться. Если чей-то комментарий вам понадобится, вы обязательно о нем попросите.