Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Психолог назвал россиянам способ побороть отчаяние из-за жары

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Из-за аномальной жары люди могут впадать в отчаяние и депрессивные состояния, что грозит нервным срывом. Способы бороться с этими явлениями назвал психолог и психиатр Евгений Фомин, передает телеканал «360».
Психолог назвал способ побороть отчаяние из-за жары
Фото: ТАССТАСС
По словам Фомина, в жару человек попадает в некомфортные условия, на которые не может повлиять самостоятельно.
«Человек понимает, что что бы он ни сделал, ничто не приведет к желаемому результату, к изменению ситуации. Ощущение беспомощности, несвободы, отсутствия выбора ввергает человека в тревожно-депрессивное состояние. Его нужно рационализировать», — заявил специалист.
Он добавил, что в состоянии стресса человек повторяет шаблонные фразы, катастрофизируя нежелательные результаты происходящих событий. Задавая себе вопросы, человек может вывести свое состояние на уровень логики и справиться с ним самостоятельно.
«Человек должен понять, это просто жара или нечто деструктивное, которое хочет целенаправленно нарушить его здоровье», — пояснил Фомин.
По его словам, при рационализации и логическом обдумывании можно привести себя к пониманию, что жара не смертельна и с ней можно жить.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что аномальная жара в России завершится неравномерно и сроки будут зависеть от регионов. По его словам, в средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны — в пятницу или субботу.
Психология,Евгений Фомин,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители