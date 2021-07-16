Худшие хозяйки по знаку зодиака

Выходные – самое время взять в руки метлу, пылесос, тряпку и идти наводить чистоту в своем теплом гнездышке. Даже если вы не хотите, даже если вы не умеете.

Фото: Кадр из фильма "Джой" Кадр из фильма "Джой"

Стрелец

Стрелец обожает готовить, мыть полы, убираться по дому, но после ее уборки, почему-то, квартира выглядит куда хуже, нежели до. Даже если она готовит щи со всей душой, от него отравятся даже те, кто просто рядом стоял. Даже если она стирает ваши рубашки с любовью – на них появится еще больше пятен. У нее просто лапки – с этим нужно смириться.

Овен

Овен знает как удалить пятно от кофе тридцатью тремя способами, умеет варить опьяняющие борщи и даже может утереть нос Мистеру Пропперу – блеск ее полов ослепляет навсегда. И мы бы не включили ее в наш список ужасных хозяюшек, если бы не всепоглощающая лень. Чтобы вы понимали, она даже в очень жаркий день не встанет с дивана за мороженым, потому что холодильник находится на кухне.

Водолей

Водолей, вроде бы, умеет и готовить, и мыть, и стирать, но не особо хочет тратить на это свое драгоценное время. Поэтому она всеми силами открещивается от бытовых хлопот и передвигается от кухни до дивана по коробкам из-под пиццы. Поэтому не удивляйтесь, если в гостях у нее познакомитесь с крысой Лорой и отрядом родных и близких тараканов.

Близнецы