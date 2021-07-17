Эмпатия и воображение: в чем сила меланхоликов

Первую попытку разделить людей на типы сделал Гиппократ, но теория темпераментов в ее известном виде принадлежит другому врачу — Галену. Принадлежность к темпераменту определялась преобладанием одного из жизненных соков (желчи, крови и лимфы). Так появились всем знакомые названия — холерик (то есть «жёлчь»), меланхолик («черная желчь»), сангвиник («кровь») и флегматик («мокрота»). Теория о темпераментах была популярна и в Средние века, и в Новое время. Позже ее усовершенствовал Иван Петрович Павлов
. Ученый считал, что меланхолик относится «слабому», то есть тормозному типу нервной системы:
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и дары смерти"Кадр из фильма "Гарри Поттер и дары смерти"
«Меланхолический темперамент есть явно тормозной тип нервной системы. Для меланхолика, очевидно, каждое явление жизни становится тормозящим его агентом, раз он ни во что не верит, ни на что не надеется, во всём видит и ожидает только плохое, опасное».
«Рамблер» разобрался, в чем сила меланхоликов.
Аристотель, а вслед за ним и Цицерон утверждали, что меланхолический темперамент свойственен всем одаренным людям. В Средние века полагали, что среди меланхоликов больше всего гениев, причем их делили на три типа. К первому относили поэтов, художников и вообще людей с богатой фантазией, к второму — ученых и государственных деятелей, опирающихся на разум, а не на чувства, к третьему — философов и богословов с развитой интуицией. Яркая иллюстрация меланхолии как типа темперамента — знаменитая гравюра Дюрера.
Какие качества отличают меланхоликов?
Обладатели такого типа темперамента медлительны, чувствительны, остро реагируют даже на мелкие неприятности, все происходящее принимают близко к сердцу. При этом поведение таких людей никак не отражает обуревающие их эмоции. Как бы глубоко они не переживали, посторонний человек скорее всего ничего не заметит.
Меланхолики часто сомневаются в себе, ведут себя отчужденно, особенно если чувствуют отрицательное отношение окружающих. Но редко решаются на открытый конфликт (в отличие от холериков, например), предпочитая замкнуться в себе. Меланхолики быстрее других утомляются, как правило, они ярко выраженные интроверты, предпочитают уединение и созерцание. В естественном состоянии они задумчивы, погружены в свои мысли.
И хотя они производят впечатление людей с хрупкой душевной организацией, у меланхоликов есть свои сильные стороны.
- Меланхолики — отличные эмпаты, они почти физически чувствуют настроение других людей и интуитивно подстраиваются к любой ситуации. Поэтому меланхолики отличные психологи, они умеют не только внимательно выслушать, но и дать по-настоящему верный совет. Сочувствие и умение поддержать, найти самые правильные слова — это настоящий козырь меланхоликов. Если им удается разобраться со своими сомнениями, то они могут стать умелыми и даже опасными манипуляторами.
- Меланхолики наблюдательны, они превосходные аналитики, обращают внимание даже на незаметные мелочи и умеют обобщать детали. Поэтому среди меланхоликов много серьезных ученых. Длительная монотонная работа их не пугает. При гуманитарном складе ума меланхолики могут стать гениальными философами.
- Благодаря богатому воображению и тонкому вкусу меланхолики часто находят себя в искусстве и создают выдающиеся произведения. Чаще всего они тяготеют к музыке и литературе.