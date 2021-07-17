Эмпатия и воображение: в чем сила меланхоликов

Аристотель, а вслед за ним и Цицерон утверждали, что меланхолический темперамент свойственен всем одаренным людям. В Средние века полагали, что среди меланхоликов больше всего гениев, причем их делили на три типа. К первому относили поэтов, художников и вообще людей с богатой фантазией, к второму — ученых и государственных деятелей, опирающихся на разум, а не на чувства, к третьему — философов и богословов с развитой интуицией. Яркая иллюстрация меланхолии как типа темперамента — знаменитая гравюра Дюрера.