Что можно понять по лицу мужчины

Говорят, что внешность обманчива: сложно по одному только выражению лица предсказать, на что настроен человек. Недавние исследования ученых из Австралии доказывают, что женщины обладают такой способностью. Как минимум они могут предсказать готовность мужчины к случайным интимным связям. "Рамблер" делится подробностями.

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Исследователи австралийского Университета Маккуори обнаружили, что женщины могут оценить, насколько мужчина заинтересован в случайной интимной близости, посмотрев на форму его лица. Результаты опубликованы на портале Phys.org со ссылкой на журнал Evolution and Human Behavior.

Авторы Джозеф Антар и Ян Стивен изначально изучали, как глобальная пандемия повлияла на готовность людей к случайным интимным связям. Согласно новым данным, женщины стали гораздо менее открытыми для таких отношений, в то время показатели среди мужчин почти не изменились.

Исследователей заинтересовал вопрос, могут ли мужчины и женщины определить по лицу, готов ли человек напротив к связи на одну ночь. В эксперименте приняли участие 103 молодых человека. Сначала добровольцам предложили заполнить анкету о своей половой жизни, затем их сфотографировали. После исследователи попросили 65 добровольцев взглянуть на фотографии других участников и сделать предположения, насколько человек открыт к случайной интимной связи.

Авторы обнаружили: женщины точно определяют по лицам мужчин, ищет он подругу на ночь или долгосрочные отношения. У мужчин были другие результаты: большинство догадок не вышло за рамки случайной погрешности.