«Ходить по катетам»: пользователи Сети о советах учителей

В школе мы проводим как минимум девять лет и каждый день слушаем наставления и замечания учителей. Принято считать, что все это пригодится нам, когда мы повзрослеем. А крылатая фраза про голову, забытую дома, остается с нами навсегда. «Рамблер» заглянул на портал Reddit и узнал, какие советы учителей вспоминаются и спустя годы. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма "Очень плохая училка" Кадр из фильма "Очень плохая училка"

Пользователь портала под ником absolutejuice22 поинтересовался словами учителей, которые невозможно забыть. Тред набрал несколько тысяч комментариев. Мы публикуем самые интересные.

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BoneWitchNun: «Мой учитель музыки говорил мне, что прежде чем нарушать правила, нужно их понять».

Ded_Wait: «Мой учитель сказал, что напишет мне рекомендательное письмо, прошла неделя или около того, а он еще не ответил мне. Я пошел в третий раз, чтобы напомнить ему, и начал с извинений, на которые он поправил меня, сказав: «Никогда не переставай защищать себя». С тех пор я не забыл этого совета»

Weaselywannabe: «Мой учитель химии сказал маме, что у меня будет намного лучше успеваемость, если я буду задавать вопросы. Я обнаружил, что это верно на всех этапах жизни. Задавать вопросы!»

BreakB4Make: «Мой учитель экономики объяснил мне, что верный признак экономического спада - это когда люди перестают покупать телевизоры с большим экраном».

Loive6: «Учитель сказал: «Если у вас плохие финансы, сначала заплатите за квартиру, а затем за телефон. Сложнее всего жить, будучи бездомным, и вам нужен телефон, чтобы решить ваши проблемы».

Gorillamagnet: «Всякий раз, когда мой учитель говорил что-нибудь спорное, что он не хотел повторять, он предварял это словами: «Не цитируйте меня по этому поводу, я просто буду это отрицать». Я до сих пор этим пользуюсь».

Zwifter11: «Что наш город — дыра, и лучший совет, который он мог нам дать, это переехать и жить в другом месте. Спустя десятилетия он был прав».

Back2Bach: «Наш учитель химии в старшей школе сказал: «Помните - теплая пробирка или горелка Бунзена не заменят отношений».

Ogre213: «Каждый раз, когда кто-то у власти говорит вам что-то с улыбкой, не верьте ему. Когда они говорят «мои сограждане-американцы», они пытаются заставить вас сделать то, чего они никогда бы не сделали. И не бывает короткой войны, особенно для людей, участвующих в ней».

RomanovRyddle: «Мой учитель истории рассказал нам в первый день о том, как он ходил в колледж с «Мой учитель истории рассказал нам в первый день о том, как он ходил в колледж с Биллом Гейтсом . Сказал, что он был одним из тех, кого Билл попросил инвестировать в его стартап. Он отказался. «И вот я преподаю историю старшеклассникам».

DelsMagicFishies: «Мой любимый учитель истории сказал мне «следи за деньгами». Не в жизни как таковой, а в том, чтобы смотреть на события истории. Недостаточно было сказать: «Страна X вторглась в страну Y, потому что они хотели большей власти». Зачем им понадобились эти земли? Что происходило в экономике, что стоило ресурсов для вторжения? По правде говоря, дело редко сводится к идеалам».

Not____Dad: «Мой учитель математики сказал моему классу, что у нас не всегда будет доступ к калькулятору. Боже, он был неправ».

Наши соотечественники также иногда делятся своими воспоминаниями об учительской премудрости.

Daniaga: «У меня училка в школе рассказывала на уроках, как она рожала, что это очень больно было, поэтому ей пришлось выбрать кесерево, рассказ был в мельчайших подробностях! Зато сейчас я знаю, что рожать больно, а по-английски ни бум-бум».

Олеsя: «Однажды мы писали тест по обж . На следующий день учитель подошел ко мне в коридоре и сказал: «Яковлева, ты сгорела». Оказалось что я просто ошиблась в вопросе теста про пожар. Оригинальный способ сообщения оценок не правда ли?»

Озорной гуляка: «Я сейчас тебя на ноль помножу». Или еще любимое: *безуспешно пытается открыть окно* в следующий раз приходите со своим кислородом».

Агресивна гуска: «Код красный!!! Это не учебная тревога. Моя учительница математики прямым текстом сказала, что математика в нашей жизни не понадобится».

Jej: «Один раз наша учительница по русскому рассказала нам, что мат призывает сатану и волосы на ногах быстрее растут. Делайте что хотите с этой информацией».

Anca: «Моя учительница русского языка и литературы однажды сказала на уроке: «Программу по литературе усвоили хорошо, а вот с русским языком у нас хужее».

Александр: «Нам на химии говорили раз десять «никогда не лейте воду в кислоту! только наоборот». Нужное правило, наверно, правда ни разу в жизни не пришлось лить куда-то кислоту, и на уроках, конечно же, тоже никто нам её не давал».

Нэс: «В школе учительница литературы спрашивала что значит фраза «Подпускал в каждый дом красного кочета» в «Тихом Доне». На мой ответ, что дома поджигали, она возмущенно заявила, что кочет - это петух, значит в дома подбрасывали петухов. Зачем - пояснить не смогла».

Павел Лозбенев: Когда-то в далеком шестом классе я не очень хорошо учил математику. И после очередного «позорного ответа» возле доски моя учительница сказала: «Понимаешь, Лозбенев, человек действительно произошел от обезьяны, но ведь возможен и обратный процесс». И знаете, ведь действительно начал после этого стараться больше.

Юлия Кириллова: «Учительница по геометрии однажды сказала: «Зачем ходить по катетам, если можно ходить по гипотенузе?». Чтобы сократить путь, когда опаздываю, всегда пользуюсь этим правилом».

Денис: «Учитель истории на последнем уроке перед выпуском дал такое напутствие: никогда ничего не принимайте на веру. Всегда ставьте все под сомнение. Врезалось в память как цельная концовка курса истории. И просто ценный совет от хорошего человека».

Александра Семенова: «Когда мы спросили однажды у учительницы по математике, которая закончила «Когда мы спросили однажды у учительницы по математике, которая закончила МГУ , почему она стала учителем, она ответила: «Запомните, дети, в школьные учителя идут три типа людей: гении педагогики, старые девственницы и неудачники. К первым, как видите, я не отношусь, второе тоже не подходит, делайте выводы». Это очень грустно, но, посмотрев на всех своих учителей, могу сказать, что это теория себя оправдывает».