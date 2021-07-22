"Люди предсказуемые и достаточно примитивные"

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует истории читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Здравствуйте, мне 36 лет, и я вешаю ярлыки на людей. Как только кто-то появляется из-за угла, будьте уверены, я уже знаю, кем он работает, какие любит фильмы, что ест на ужин и куда ездит отдыхать. Нет, я не обладаю экстрасенсорными способностями, просто моя наблюдательность вкупе с профессиональным взглядом маркетолога никому не оставляет шанса.

Видео дня

Знать людей, их желания и круг потребностей входит в мои обязанности. И чем больше я узнаю, тем чаще хочется уехать в глушь.

Некоторое время назад я заметила, что стало совершенно неинтересно узнавать новых людей, в 99% случаев они предсказуемые и достаточно примитивные. Потребности заводить друзей на всю жизнь у меня нет, близкие люди у меня есть, правда, немного, но хотелось бы пообщаться с к кем-то, кто сможет меня удивить, заинтересовать, рассказать нечто новое и заразить своей философией жизни. Но пока я встречаю сплошное разочарование: те, кто кичится своим глубоким мышлением и широкими взглядами, по факту оказываются куда более зажатыми в шаблонах людьми.

Из-за своего предвзятого отношения я однажды уже потеряла возможность поддерживать контакт с человеком, который меня сильно заинтересовал, хотя на первый мой придирчивый взгляд зацепиться было не за что. Оказалось, это был тактичный, хотя и скромный, но очень любознательный и начитанный собеседник, которого отпугнула именно моя невербальная позиция превосходства.

Я поняла, что промахи случаются, и людям необходимо давать шанс. Стала мягче с окружающими, но все, кого я встречала, разрушали надежду на адекватность.

Коллеги на работе признались, что побаиваются меня, а подчиненные честно ответили, что не хотели идти в мой отдел, но под моим началом отлично платят и я действительно готовлю идеальных кандидатов.

За мной закрепилась репутация стервы, но рекламные кампании, разработанные под моим началом, показывают хорошие результаты. Похоже, я действительно знаю людей, хотя хотела бы не.

В профессиональных вопросах скидок никому не делаю: либо сотрудник идеально выполняет свою задачу, либо он у меня просто не работает. Вижу, что "косячит", выполняет свое на сто процентов, значит, есть один шанс исправиться. В следующий раз укажу на выход и глазом не моргну.

Поэтому ко мне всегда очень сложно набрать людей, но те, что есть - на вес золота, они даже не представляют, как сильно я их ценю. Но боюсь, что если скажу им об этом, они расслабятся и начнут ошибаться. Предпочитаю хвалить их деньгами, а не добрым словом.

Впрочем, я вижу, что моя заносчивость выходит мне же боком. Я недооцениваю людей и считаю, что большинству нечего мне предложить. Получается, всю жизнь я бегу от шаблонов и рамок, но сама себя загнала в них же, и теперь не могу смотреть шире.

Я хочу смотреть на людей, как на белый лист, который мне лишь предстоит прочитать, а не делать выводы сразу. Потому что сейчас, похоже, моя репутация идет впереди, и на меня поместили ровно такой же ярлык.