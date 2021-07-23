Производителя видеоигр судят за дискриминацию женщин

В США снова гремит скандал, связанный с дискриминацией. На этот раз в деле фигурирует компания Activision Blizzard, известная по всему миру по видеоиграм World of Warcraft и Candy Crush.

Фото: Кадр из игры World of Warkraft Кадр из игры World of Warkraft

Компания подвергается судебному преследованию в связи с дискриминацией женщин-сотрудников.

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Департамент справедливого найма и жилья Калифорнии (DFEH) подал иск против Activision Blizzard Inc в суд высшей инстанции Калифорнии после того, как двухлетнее расследование деятельности компании выявило дискриминацию в отношении женщин в целом и беременных сотрудниц, сексуальные домогательства и неравную оплату труда.

Согласно судебным документам, Activision Blizzard Inc, один из крупнейших американских разработчиков и дистрибьюторов видеоигр, «способствовала развитию сексистской культуры». При этом, по данным ведомства, работницы-женщины получают более низкую начальную зарплату и зарабатывают меньше, чем мужчины, выполняющие аналогичную работу.

Компания назвала обвинения ложными. Однако ведомство заявило, что оно предъявляет иск от имени себя и всех пострадавших сотрудников-женщин. DFEH требует штрафных санкций и компенсаций, штрафов в соответствии с Законом о равной оплате труда и других мер.

Суть обвинений

При этом, выяснилось, что руководство компании состоит в основном из "белых" и мужчин, и только 20% из 9 500 сотрудников составляют женщины.

Истцы заявили в суде, что женщин «подвергали странным мероприятиям», в ходе которых мужчины чрезмерно пили, проявляя неподобающее поведение по отношению к женщинам.

Расследование также показало, что сотрудники-мужчины приходили на работу с похмелья, играли в видеоигры, делегируя свои обязанности сотрудницам, и шутили об изнасилованиях и их сексуальных контактах. Один руководитель-мужчина якобы сказал подчиненному-мужчине «купить» проститутку, чтобы избавить его от плохого настроения.

Один из бывших старших директоров компании, Алекс Афрасиаби,

по мнению департамента, «спокойно участвовал в вопиющих сексуальных домогательствах без каких-либо последствий». Это включало в себя избиение сотрудников-женщин, намеки им о своем желании жениться на них. Он обнимал их так сильно, что другим сотрудникам-мужчинам приходилось «отрывать его от женщин».

В иске говорится, что президент Blizzard Entertainment побеседовал с ним о его пьянстве и о том, что он был «слишком дружелюбен» по отношению к сотрудницам на мероприятиях компании. Но Афрасиаби продолжал вести себя неподобающе и покинул компанию в июне 2020 года, а его профили в социальных сетях были удалены.