Как знаки зодиака проводят лето

Мы не успели и глазом моргнуть, а половина лета уже позади. Зато вторую мы можем провести так, что все обзавидуются. А если вы не знаете, как это сделать, присмотритесь к знакам зодиака – они точно знают.

Фото: Кадр из фильма «Прогулка по солнечному свету» Кадр из фильма «Прогулка по солнечному свету»

Овен

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Овен еще с зимы готовится к лету: думает, как подкинуть своих детей бабушке, куда деть мужа и как зарабатывать деньги, не появляясь на работе. Поэтому в первый же летний день Овен уходит в отрыв, да так, что Близнецы с Водолеями позавидуют. Но удивительно не это, а то, что в пьяном и шальном состоянии красотка прибывает до конца августа. Всем бы так.

Телец

Телец ждала лето долго и упорно. Планировала столько всего, что мозг болел. И теперь, наконец, она может и в аквапарк сходить, и на крыше устроить пикник, и в лес за грибами сбегать и в Турцию слетать, и курортный роман закрутить. Планов выше крыши. Единственное, что ее раздражает до скрежета зубов – всего три месяца лета. А, еще работа: туда же каждый день нужно ходить – скука смертная.

Близнецы

Когда градус на улице повышается, активность Близнецов, наоборот, сходит на нет. Поэтому летом их единственное занятие – болтать под винишко. Они с радостью рассказывают налево и направо остросюжетные истории из своей жизни до тех пор, пока ваш глаз не начнет дергаться, а из ушей не пойдет кровь. Обычно потом они находят новую жертву.

Рак

Лето заставляет Раков уползать в самое спокойное место на земле – на дачу. И ее не остановят десяток детей, уставший муж и квартальные отчеты. Она соберет вещички и уйдет в закат. Объявится только в августе, зато счастливая и отдохнувшая.

Лев

Лев обязательно запланирует улететь куда-нибудь на Мальдивы. Там она шиканет по полной – коктейли с утра, свежие омары каждый день, купальники от Dior и жаркий курортный роман. Своими шикарными историями она накормит вас до тошноты и слез. И чтобы вам было легче, раскроем секрет: на снимках никакие не Мальдивы, это же наши Сочи и хороший фотошоп.

Дева

Лето – время возможностей. А их у Девы будет много – полежать на диване, посидеть в кресле, пройтись по дому. И все это не просто так, а с тяжелыми думами – обычно в жаркое время мозг красотки начинает бурлить и поставлять ей пищу для ума и размышлений. Зато осенью она будет знать, как зарабатывать больше, как охмурить самого статного в офисе и что сделать, чтобы всем понравиться.

Весы

Весы все лето не могут определиться куда им – к умным или к красивым. Поэтому успевают все: и полежать на солнышке с книжкой в руках, и потанцевать на барной стойке в клубе. И на все это им хватает трех теплых месяцев.

Скорпион

Скорпионша вдруг понимает, что живем мы один раз, а значит это лето нужно провести так, чтобы все обзавидовались. Поэтому она соглашается на любое предложение, вляпывается в стыдные истории и обязательно едет на Бали. А еще – не забывает выкопать картошку, навестить всех родственников и не вылететь с работы. А осенью можно и отдохнуть.

Стрелец

Планы – это смертельно скучно. Стрелец поддается импульсу и по щелчку пальцев улетает жить в Африку к аборигенам (так интереснее) или соглашается прыгнуть с самой высокой тарзанки. Чтобы впечатлений было еще на несколько жизней вперед. Только потом ей придется искать нового мужа, детей и работу. Но, знаете ли, это все мелочи.

Козерог

С наступлением жары Козерог превращается в овощ. Лежать и греться на солнышке она может по 12 часов в сутки. В рабы она обычно записывает мужа, который подносит ей водичку, коктейли и натирает спинку кремом.

Водолей

Летом из Водолея вылупляется новая личность – свой в доску парень. Она с радостью пожарит на своем балконе шашлычки, возьмет бутылочку-яшик винишка и позовет всех, кого знает. Будет шумно, весело и пьяно. И проворачивать это она собирается каждые выходные, чтобы ее друзей от запаха мяса и алкоголя и мутило, и в пот бросало.

Рыбы