"Забрал даже ложки": уход отца глазами дочери

Многие родители стремятся спасти брак, чтобы сохранить семью ради ребенка. Иногда это удается, а бывает, что нет. Некоторые родители и вовсе принимают решение уйти из семьи, просто собрав вещи и ничего не сказав. И зачастую такие ситуации наносят непоправимый ущерб детям. "Рамблер" решил взять интервью у женщины, которая пожелала остаться анонимной. Она рассказала о своем тяжело перенесенном опыте и о том, что изменилось с уходом отца из семьи.

Сколько вам было лет, когда отец ушел из семьи?

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На тот момент мне было 14 лет, а брату девять. Мы жили в Кирове в довольно просторной квартире и никогда ни в чем не нуждались. Отец был пилотом и довольно хорошо зарабатывал, а мама работала в местной больнице медсестрой.

Какие были отношения у родителей до случившегося?

Тогда нам с братом казалось, что все хорошо. Да, родители иногда ругались, но старались делать это не при детях. Если анализировать их отношения сейчас, то приходят воспоминания о том, как отец не ночевал дома, как мама плакала и врала о том, что все хорошо. Но, на самом деле, все это происходило не так часто или, возможно, мы просто этого не замечали, поскольку были детьми и у нас были совсем другие заботы.

Помните тот день, когда все произошло? Какие чувства вы тогда испытывали?

Поначалу все было как обычно, мама со смены в больнице пришла за мной и братом в школу. На пути домой мы зашли в магазин за продуктами, а когда уже пришли в квартиру, мир в одно мгновенье рухнул. Сначала мы подумали, что нас обокрали, поскольку там был ужасный беспорядок и многие ценные вещи исчезли. Я и брат стояли у входной двери, а мама пошла дальше, чтобы проверить одни ли мы сейчас дома. И тут слышим крик. На холодильнике мама увидела записку: "Я больше не вернусь, у меня другая семья". Я разу поняла от кого эта записка и мне стало невероятно страшно. Когда мама успокоилась, мы стали проверять, каких вещей не хватает. Выяснилось, что он забрал все украшения, которые когда-либо дарил маме, телевизор, музыкальный центр и, представляете, даже ложки с вилками.

Что изменилось с его уходом?

Мы долгое время не могли прийти в себя. На тот момент брат еще особо не понимал, что произошло, мама каждый день плакала, и я поняла, что мне нужно взять все в свои руки. По большей части мы до того момента жили на зарплату отца, поскольку маминой едва хватало на продукты. Через некоторое время я устроилась на работу в продуктовый магазин, куда каждый день приходила сразу после школы. Таким образом я помогала маме с деньгами и иногда и с продуктами. А вечерами мне приходилось готовить еду, так как маме было очень тяжело. Так мы и жили, пока мама не устроила на вторую работу и я не переехала в Москву, чтобы поступить в университет. Год за годом нам приходилось восстанавливать нашу семью по крупицам.

После ухода из семьи, отец продолжал общение с вами и братом?

Были попытки с его стороны, он даже нас хотел познакомить со своей второй семьей, где у него уже было трое детей. Для меня до сих пор остается загадкой, как он на протяжении стольких лет жил на две семьи и никто об этом даже не подозревал. С того дня мама с ним больше никогда не общалась и даже не требовала алименты. И разводиться им тоже не пришлось, поскольку они не состояли в официальном браке. Брат несколько раз виделся с отцом, а я нет.

Сейчас вы до сих пор не общаетесь с отцом?

Нет. Он ежегодно звонит на мой день рождения, но я никогда не беру телефон. Мои дети также знают о всей этой ситуации, и они тоже не поддерживают с ним общение. Более того, они даже с ним не знакомы. Хочу отметить, что я никогда им не запрещала общаться с моим отцом, это исключительно их решение.

А вам хотелось встретиться с отцом и просто обо всем поговорить?

И на этот вопрос мой ответ — нет. Отсутствие отца в моей жизни не доставляет мне никакого дискомфорта. Да и говорить нам не о чем, у него своя семья, а у меня своя. На этом все. Он сделал свой выбор много лет назад. Все могло быть иначе, но, увы, все так, как есть.

Что дал вам этот опыт?