Земля и бензин: почему нам нравятся странные запахи

Зачастую люди неравнодушны к довольно странным, на первый взгляд, запахам. Одни сходят с ума от запаха свежей краски или хозяйственного мыла, другим нравится запах бензина, а третьим - запах сырой земли. «Рамблер» разобрался, почему у нас возникают те или иные обонятельные предпочтения.

По мнению психологов, изначально таких понятий как «приятный» и «неприятный» запах не существует. Это восприятие формируется с течением времени, а точнее под воздействием внешних факторов: сложившихся в обществе норм и культурных традиций.

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Человеческое восприятие запахов также строится на ассоциациях. Даже самый резкий и странный запах может вызывать теплые эмоции и казаться приятным, потому что когда-то человек услышал его в момент счастья. В результате мозг прочно связал эти две составляющие воедино.

Запах бензина

Один из самых распространенных любимых «странных» запахов для многих - запах бензина. В этом случае все склоняется к легкой форме токсикомании: в бензине содержатся ароматические углеводороды, в больших дозах смертельно опасные для человека. Однако, при вдыхании небольшого количества паров этого соединения появляется чувство легкой эйфории. Но если любовь к запаху бензина слишком сильна, то это может быть признаком анемии, поэтому специалисты рекомендуют проверить уровень гемоглобина в крови в тех случаях, когда тяга к этому «аромату» перестает быть здоровой.

Запах кожи

Нейропсихологи утверждают, что существует ряд запахов, которые вызывают приятные ассоциации, независимо от того, связаны они с нашими детскими воспоминаниями, или нет. К таким относится запах кожаных вещей: одежды, обуви, мебели, обивки в салоне авто. Кожа ассоциируется с богатством и новыми приобретениями.

Запах земли