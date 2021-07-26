В Австралии открыли приют для мужчин-жертв домашнего насилия

В Австралии в штате Квинсленд открыли приют для мужчин, пострадавших от домашнего насилия, пишет издание LAD Bible.

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Общественная организация Sheltered By Grace, помогающая бездомным, объявила, что поддержит всех мужчин старше 25 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Приют предоставляет постояльцам временное убежище, чтобы помочь им избежать жестоких отношений и вернуться к нормальной жизни.

В программу помощи входят еженедельные групповые обсуждения и участие в церковных службах. Многие из тех, кто представляет интересы жертв домашнего насилия, утверждают, что это первая подобная организация в стране.