Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Кот с четырьмя ушами нашел дом в Пенсильвании

Газета.Ru
17 минут назад

Финансвый аналитик из Пенсильвании Свати Командури стала хозяйкой кота с четырьмя ушами по имени Аслан, пишет Daily Mail.

Кот с четырьмя ушами нашел дом в Пенсильвании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аслан – помесь домашних короткошерстных. Кот родился с дополнительной парой ушей, которая расположена прямо за первой парой.

Его владелица, 41-летняя Свати Командури, финансовый аналитик, забрала Аслана после того, как в прошлом году группа Animal Safe Haven and Adoptions, в которой она работает волонтером, спасла 14 котят в автомастерской.

«Когда я пришла, чтобы забрать котят, мне сказали, что среди них есть крошечный котенок с четырьмя ушами». Командури сказала, что никогда не видела четырехухих котов и даже не знала о существовании такой мутации.

«Четырехухий» ген у котов встречается редко. Согласно исследованию 1957 года, опубликованному в Journal of Heredity, было обнаружено, что ген, отвечающий за подобную мутацию, является редким рецессивным геном. Пара четырехухих кошек имеет примерно 50% шансов передать этот ген своему потомству.

Эта особенность Аслана принесла ему тысячи подписчиков в социальных сетях.

Несмотря на его физические аномалии и небольшие проблемы с питанием, у Аслана нет других проблем, и он живет вполне нормальной жизнью. «Он очень общительный кот», – сказала Командури. «Он любит и часто просит гулять. Он постоянно хочет все попробовать, и если ему не дают то, что он хочет съесть, он крадет это и убегает».

Хозяйка добавила, что кошке нравится играть с другими домашними животными в доме.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители