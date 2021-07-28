Фразы, которые бесят в рабочей переписке

Сегодня деловое общение плавно «перетекло» в Сеть и мессенджеры, где порой приходится решать миллион вопросов в день. Естественно, мы сталкиваемся с фразами в переписке, которые со временем начинают действительно раздражать, особенно если приходится иметь дело с таким человеком на постоянной основе. Мы собрали то фраз, которые практически никого не могут оставить равнодушным в негативном ключе.
Наверное, одна из самых популярных фраз, и при этом — самая раздражающая. Что интересно, чаще всего ее используют мужчины, причем еще чаще те, кто работает в сфере современного маркетинга. Оппоненту просто непонятно, что человек имел в виду и чего ждать дальше от беседы, фраза никак не помогает наладить диалог, и если вы грешите постоянным использованием данного сочетания слов, постарайтесь держать себя в руках и не использовать ее по крайней мере в деловом чате или на бизнес-встрече, чтобы не оставить плохого впечатления.
Довольно свежая фраза, которая успела выбесить половину офисных сотрудников по всей стране. Несчастный Меркурий становится причиной несданных отчетов, опозданий, слабых показателей работы и внезапного снижения работоспособности. Особенной популярностью подобная фраза пользуется у сотрудников в возрасте до 30 лет. Если вам вдруг захочется объясниться в рабочем чате с привлечением Меркурия, лучше всего отказаться от этой идеи.
Аудиосообщения в переписке — особая категория зла. Находясь в людном и шумном месте, практически невозможно прослушать сообщение без гарнитуры. Приходится отходить подальше от людей, в общественном транспорте искать способ, чтобы окружающие не стали невольными слушателями и т. д. Если вы понимаете, что кроме вам аудиосообщениями никто не пользуется в чате, постарайтесь найти время и написать все, что хотите сказать, текстом.
Современные формулировки могут не только оказаться непонятными для старшего поколения, но и довольно раздражающими. Примером может стать фраза, которая всегда начинается с «умею в ». Если для молодых сотрудников такая форма вполне терпима, то для людей, которые находятся в той же сфере уже очень давно, подобное выражение становится маркером «зеленого» специалиста и вообще испортить впечатление о себе как профессионале всего одной фразой очень легко. Будьте аккуратны и продумывайте не только что, но и КАК вы хотите сказать.