Фразы, которые бесят в рабочей переписке

Сегодня деловое общение плавно «перетекло» в Сеть и мессенджеры, где порой приходится решать миллион вопросов в день. Естественно, мы сталкиваемся с фразами в переписке, которые со временем начинают действительно раздражать, особенно если приходится иметь дело с таким человеком на постоянной основе. Мы собрали то фраз, которые практически никого не могут оставить равнодушным в негативном ключе.

«Вас услышал»

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Наверное, одна из самых популярных фраз, и при этом — самая раздражающая. Что интересно, чаще всего ее используют мужчины, причем еще чаще те, кто работает в сфере современного маркетинга. Оппоненту просто непонятно, что человек имел в виду и чего ждать дальше от беседы, фраза никак не помогает наладить диалог, и если вы грешите постоянным использованием данного сочетания слов, постарайтесь держать себя в руках и не использовать ее по крайней мере в деловом чате или на бизнес-встрече, чтобы не оставить плохого впечатления.

«Сорри, это все ретроградный Меркурий»

Довольно свежая фраза, которая успела выбесить половину офисных сотрудников по всей стране. Несчастный Меркурий становится причиной несданных отчетов, опозданий, слабых показателей работы и внезапного снижения работоспособности. Особенной популярностью подобная фраза пользуется у сотрудников в возрасте до 30 лет. Если вам вдруг захочется объясниться в рабочем чате с привлечением Меркурия, лучше всего отказаться от этой идеи.

«Давайте голосом скажу»

Аудиосообщения в переписке — особая категория зла. Находясь в людном и шумном месте, практически невозможно прослушать сообщение без гарнитуры. Приходится отходить подальше от людей, в общественном транспорте искать способ, чтобы окружающие не стали невольными слушателями и т. д. Если вы понимаете, что кроме вам аудиосообщениями никто не пользуется в чате, постарайтесь найти время и написать все, что хотите сказать, текстом.

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