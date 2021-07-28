Почему сотрудники отказываются выходить в офис

Западные аналитики выяснили: привыкшие к удаленке сотрудники не хотят возвращаться в офис даже под угрозой увольнения. Об этом говорят данные свежего опроса, в котором приняли участие две тысячи специалистов. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем это связано.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, в ходе опроса 36 процентов респондентов отметили, что если бы с 1 августа им нужно было выходить в офис, они бы начали искать новую работу, которая позволит им быть на удаленке хотя бы пару дней в неделю. Еще шесть процентов признались, что уволились бы совсем.

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Психолог, карьерный консультант Екатерина Усатюк считает, что главные причины таких решений — уровень комфорта и экономия времени.

— Во время пандемии люди поняли, что могут выполнять те же функции за те же деньги, но при этом не тратить время на дорогу до работы, — говорит «Вечерке» Екатерина Усатюк. — Плюс дистанционная работа позволяет совмещать трудовые задачи с учебой, семейными делами. А летом еще можно работать на даче или вообще уехать в путешествие и быть на связи с офисом в нужные часы.

По словам специалиста, некоторые до сих пор боятся выходить в офис, так как опасаются заразиться там коронавирусом. Это тоже одна из причин нежелания уходить с удаленки.

— В некоторых офисах начальство заставляет носить маски и перчатки в течение дня, что совершенно некомфортно, — отметила Усатюк.

Психолог добавляет, что обычно в офис стремятся только те, кому жилищные условия не позволяют комфортно работать из дома.

Например, если у человека большая семья или тесная квартира.

— Не стоит принимать поспешных решений, увольняться, если вас заставляют выходить с удаленки, — советует Екатерина. — Можно попробовать договориться с начальством. Некоторые компании практикуют смешанный режим деятельности, когда сотрудники могут работать несколько дней в неделю из дома.

Договориться поможет гибридный график

Юлия Левина,

Эксперт рынка труда:

Здесь самый главный вопрос — зачем людей, которые привыкли работать дома, возвращать в офис? Ведь гибридные формы работы отлично проявили себя за последнее время. Имею в виду не полную удаленку, когда сотрудники работают, находясь в разных странах, а когда люди встречаются, например, раз или два раза в неделю. Остальное время трудятся из дома. Просто шикарно. У тебя и командный дух сохраняется, ес ть общение и ощущение, что ты работаешь в компании, но при этом тебя никто не заставляет ездить по два часа в одну и другую сторону.

Поэтому я считаю, что совсем не обязательно возвращать людей обратно в офис на 100 процентов. Почему не сохранить гибридную форму работы? И опять же вопрос для работодателя: зачем возвращать насильно? Если сотрудник показывает результаты, если он не «косячит», смысл-то какой гнать в офис?

На удаленке у многих увеличилась производительность. Те, кто научился работать в таком формате, стали трудиться лучше и эффективнее. Это правда. Нет отвлекающих факторов, нет мимо ходящих людей.

Убил время на то, чтобы добраться, устал, потом с одним надо поговорить, с другим тоже И так как все встали ровно в шесть и пошли домой, ты тоже должен сделать подобное.

А на удаленке сел, организовал себе пространство, все необходимое разложил, поработал.

Не отвлекает ли дома семья? Поначалу, когда мы были к этому всему непривычны, потому как перевели на домашний режим всех: и детей из садиков и школ, и мужа или жену, — это одно. А сейчас, когда, допустим, один ребенок находится в садике, второй в школе, ты один и погружаешься в работу.

И сейчас уже все «прокачались» в различных интернет-программах. Необязательно находиться из-за них в офисе.

Единственное, если у компании к чему-либо ограниченный доступ, тогда в офисе быть действительно необходимо. А когда нет такой надобности, то зачем гонять людей туда-обратно?