Беспорядок в доме влияет на эмоциональное состояние

Постоянный беспорядок в доме негативно сказывается на эмоциональном состоянии хозяина. Об этом заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Ее слова приводит РИА Недвижимость.
Зачастую беспорядок в доме связан с неудачами в личной жизни, неудовлетворенностью и стрессами. Это приводит к чувству беспомощности и тревоги, чувству вины и низкой самооценке.
"Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике",
- пояснила психолог.
Если эти внутренние установки противоречат тому, что человек в своей жизни видит, то это лишь расстраивает его и заставляет чувствовать вину и стыд за себя.
"Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии".
С беспорядком психолог рекомендует справляться методом небольших задач, когда за один день нужно выполнить часть и за другой день - тоже какую-то часть.
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