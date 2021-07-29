Беспорядок в доме влияет на эмоциональное состояние

"Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике",