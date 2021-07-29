Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Беспорядок в доме влияет на эмоциональное состояние

Стелла Шмель
2 часа назад

Постоянный беспорядок в доме негативно сказывается на эмоциональном состоянии хозяина. Об этом заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Ее слова приводит РИА Недвижимость.

Беспорядок в доме влияет на эмоциональное состояние
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зачастую беспорядок в доме связан с неудачами в личной жизни, неудовлетворенностью и стрессами. Это приводит к чувству беспомощности и тревоги, чувству вины и низкой самооценке.

"Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике",

- пояснила психолог.

Если эти внутренние установки противоречат тому, что человек в своей жизни видит, то это лишь расстраивает его и заставляет чувствовать вину и стыд за себя.

"Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии".

С беспорядком психолог рекомендует справляться методом небольших задач, когда за один день нужно выполнить часть и за другой день - тоже какую-то часть.

Ранее "Рамблер" писал, как создать видимость чистоты дома, не тратя полдня на уборку.

Психология,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители