К каким психологическим проблемам приводит бардак

Беспорядок в квартире может быть не только следствием, но и причиной психологических проблем.
Бардак может вызывать у живущего в квартире человека чувство тревоги, снижение самооценки и другие эмоциональные колебания, рассказала в беседе с РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Вызванный стрессами, неудачами в личной жизни и недовольством собой беспорядок может вызвать тревогу, чувство беспомощности, ненужности или чувство вины.
Расстройства, по словам психолога, могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, что он должен быть аккуратным, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих.
Эти принципы могут выражаться в таких идеях, как «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит» или «нельзя жить в таком свинарнике»,
— сказала психолог.
Если вы регулярно чувствуете вину и стыд за беспорядок и неумение справляться с бытом, нужно рассказать об этом психологу или психотерапевту. Если не пытаться решить проблему, она может усугубиться. По словам Двоскиной, бороться с беспорядком помогут «малые дела» — не надо устраивать огромную генеральную уборку, вместо этого можно попробовать убирать разные части дома понемногу. Это будет меньше утомлять и сформирует привычку.