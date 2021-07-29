К каким психологическим проблемам приводит бардак

Беспорядок в квартире может быть не только следствием, но и причиной психологических проблем.

Бардак может вызывать у живущего в квартире человека чувство тревоги, снижение самооценки и другие эмоциональные колебания, рассказала в беседе с РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Вызванный стрессами, неудачами в личной жизни и недовольством собой беспорядок может вызвать тревогу, чувство беспомощности, ненужности или чувство вины.

Расстройства, по словам психолога, могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, что он должен быть аккуратным, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих.

Эти принципы могут выражаться в таких идеях, как «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит» или «нельзя жить в таком свинарнике»,

— сказала психолог.