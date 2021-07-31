7 стран, где жизнь женщины похожа на ад

В мире все еще много стран, где женщины ежедневно подвергаются насилию, репрессиям и дискриминации, их принудительно выдают замуж или даже продают в сексуальное рабство, им доступны далеко не все профессии, а те, что доступны, оплачиваются в разы меньше, чем те же специальности у мужчин. "Рамблер" рассказывает о страны, которые были признаны худшими для проживания женщин.

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Индия

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По индийским обычаям замужество предполагает богатое приданое, поэтому в бедных семьях девочка — нежелательный ребенок. По данным индийского министерства здравоохранения, в год делается 700 000 абортов из-за того, что женщины не хотят рожать девочек. Женщин в Индии значительно меньше половины, 70% из них регулярно подвергаются насилию в семье. На улицах индианкам находиться не менее опасно: преступления в отношении женщин совершаются в два раза чаще, чем в отношении мужчин.

Египет

В глухих деревнях и даже на окраинах крупных городов женщин принуждают к браку, а в некоторых поселениях продажа девушек потенциальным мужьям — основная статья доходов. Здесь девушка не имеет права выходить замуж за человека, который исповедует не ислам. Если она все-таки решится на такой отважный шаг, то ребенка от этого брака отдадут на воспитание мужчине-мусульманину.

Сомали

В этой стране девочек подвергают обрезанию, чтобы во взрослом возрасте они не могли получать удовольствие от близости с мужчиной. При этом сама процедура часто проводится в антисанитарных условиях и без анестезии, поэтому обрезание может закончиться летальным исходом.

Ирак

Здесь похищения девочек в возрасте 9-12 лет стали привычными. Родители боятся отправлять дочерей в школу, чтобы они не угодили в руки терористов. А в результате в стране быстрыми темпами снижается общая грамотность женщин.

Пакистан

В этой стране нет законов против насилия в семье, поэтому 90% женщин регулярно становятся жертвами жестокого обращения. Кроме того, в некоторых районах Пакистана за преступления мужей принято насиловать их жен. Считается, что за грехи мужчин должны отвечать женщины.

Судан