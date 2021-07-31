7 вещей, которые не делают люди с крепкой психикой

Известный психотерапевт Эми Морин считает, что здоровая психика проявляется не через то, что человек делает, а через то, чего не делает. Мы поговорили с экспертами и составили стоп-лист поступков на основе российских реалий. Ведь мы хотим хотя бы ощущать себя сильными, верно?

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Не позволяют нарушать личные границы

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Легко распознать агрессивное нарушение границ — это могут быть комментарии насчет внешности, неуместные прикосновения, привычка брать ваши вещи без спроса (например, с рабочего стола). Но часто границы нарушают не так открыто, например с помощью давления на жалость. «Такие вещи люди с крепкой психикой сразу же отлавливают и прямым текстом пресекают», — говорит психолог медицинского центра «Аристомед» Ольга Соколова.

Не расстраиваются от чужих успехов

Зависть — это плохое чувство. Даже если она «белая». Если вы расстраиваетесь не из-за того, что ваш друг открыл свое дело, а из-за того, что сами этого не сделали, — это тоже не очень полезно. «Не достиг того же, не стал „круче“» — подобного рода сравнения довольно деструктивны, они мешают концентрироваться на себе и своих результатах», — объясняет Соколова.

Не тратят время на жалость к себе

Если вы ощущаете жалость к себе — это сигнал того, что какие-то ожидания не оправдались или что-то не получилось. Кому-то нужно сначала посидеть и порыдать, пожалеть себя, а затем уже с новыми силами продолжать жить. Но если жалость к себе становится доминирующей чертой в поведении — это дорога к саморазрушению. Нужно уметь закрыть эту дверь и пойти другой дорогой.

Не считают, что мир им что-то должен

В книге 13 Things Mentally Strong People Don’t Do психотерапевтка Эми Морин утверждает, что «жизнь не обязана быть справедливой и, если у вас что-то не получилось или вам не повезло, это не означает, что кто-то вам задолжал». Здоровая крепкая психика воспринимает приходящие блага как удачу, а не как само собой разумеющееся. Если человек искренне верит, что весь мир ему должен, он обречен на разочарования.

Не тревожатся по мелочам

Человека с сильной психикой не беспокоит тревога. «Если чувство тревоги возникает по малейшим поводам, длительно сохраняется, проецируется на окружающих людей, это не нормально», — говорит Виктор Нурдаев, психиатр медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

«Более здорово — осознавать, что с вами происходит в данный момент, и контролировать свои эмоции, мысли и поведение. По сути, у здоровой психики отсутствует тенденция к саморазрушению»,

— говорит Ольга Соколова.

Не ставят интересы партнера или семьи выше собственных

Нормально ситуативно ставить интересы близкого человека выше, чем свои. Нормально, когда человек отдает себе отчет, зачем и на какое время он жертвует своим временем, силами или интересами. Ненормально — жить так постоянно. Тяга к такому поведению может идти из детства, когда родители постоянно нарушали личные границы ребенка и давали ему понять, что интересы семьи всегда выше его собственных. Это ощущение можно и нужно менять — например, с помощью психотерапии.

Не зацикливаются на прошлом