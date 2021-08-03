Синдром самозванца: что делать

Многие из нас однажды задумывались, достойны ли мы того, что имеем, заслуживаем ли успеха и насколько мы компетентны. Некоторые люди борются с такими мыслями постоянно, объясняют свои успехи простой удачей, но не считает их своей заслугой, и постоянно обесценивает собственные достижения. Это люди с синдромом самозванца.

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Такая проблема распространена гораздо шире, чем можно было бы подумать. По результатам исследований, двое из пяти успешных людей считают себя обманщиками. по результатам других исследований 70% людей время от времени чувствуют себя самозванцами.

Даже Эйнштейн за месяц до смерти признался другу:

«Подчёркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником».

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, поговорим о том, как разобраться с синдромом самозванца, принять свои успехи и научиться получать от них удовольствие. Разбираться мы, как всегда, будем, основываясь на письме одной из наших подписчиц.

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Что мы обсуждаем

Наша героиня боится пойти к психологу и услышать подтверждение своих страхов. Она считает, что ее проблема в том, что она "не умеет хвалиться".

"Мне всю жизнь кажется, что все достижения - это череда случайностей, в которых нет моей личной заслуги".

Причем она переносит свою позицию и на других.

"Помню, в какой-то момент, когда мне и моим друзьям было в районе 25 лет, все потихонечку стали находить свою профессиональную нишу и расти в ней экспертно. Я стала замечать, насколько была токсичным собеседником, когда дело доходило до бесед про работу, только впоследствии. У друзей было, чем похвастаться, а мне нет, и я не могла радоваться без зависти их достижениям. Я искренне считала, что вот этому человеку просто повезло с работой, другой воспользовался знакомствами, третий - оказался в нужное время в нужном месте."

Друзья, которых она "травила своим присутствием", через какое-то время прекратили звать ее на встречи. В ее жизни осталась только работа, но больших повышений она боялась.

"В моей компании освободилась руководящая должность. Ее предложили мне. Я была в ужасе, но мне настолько не хотелось отказываться, что наконец достичь хоть чего-то, что я согласилась...

С тех пор начались бессонные ночи. Я буквально пропадала на работе и зачастую засиживалась до такого времени, что спала в собственном кабинете на диване, потому что не было смысла ехать домой. Что же я делала по ночам, спросите вы. Работу? Ха! С ней я справлялась за дневные часы присутствия в офисе, но я как-будто чувствовала себя ненастоящим руководителем. На каждой деловой встрече или совещании я сижу и думаю: "Вот сейчас меня раскусят, и все узнают, что никакой я не руководитель, а просто случайно сюда затесалась". Ощущение, что надо мной будут смеяться, что я не смогу ответить на какой-то вопрос или разрешить рабочую ситуацию, настолько меня пугали, и пугают до сих пор, что я стала записываться на всевозможные обучения в своей, а также в смежных сферах. По ночам я занимаюсь тем, что слушаю вебинары и делаю домашние задания. А днем решаю рабочие вопросы. "

Героиня не может тратить на себя заработанные деньги и боится расслабиться.

"Мне очень страшно не оправдать ожидания, боязно, что знаний мало, и я не соответствую своей должности, но еще больше я боюсь потерять стимул двигаться дальше."

Коротко о главном

06:30 Откуда у героини взялся "синдром самозванца". Первый вариант Скорее всего, девушка идентифицировала себя с матерью, которая много работала, но ее труды обесценивались отцом.

07:30 Второй вариант — ее сравнивали с братом и сестрой. Сравнения с кем-то более успешным в чем-то часто приводят к такому.

09:30 Эффеккт Даннинга-Крюгера — склонность людей неправильно оценивать свои способности. Люди с менее чем средними способностями склонны переоценивать свои истинные способности, в то время как люди с более высокими, чем средние способности, склонны не осознавать, насколько они лучше.

12:00 Область фрустрации. Что это такое.

13:00 Если вы считаете, что вы самозванец, то вы не самозванец.

16:00 Синдром самозванца проявляется и в работе, и в интеллектуальной деятельности, и в личных отношениях.

17:30 Чем эксперт отличается от псевдоэксперта. Эксперт ориентирован на процесс, уделяет внимание деталям.

19:00 Почему синдром самозванца — это плохо. Это "побочка" экспертности. Он мешает уверенности в себе, мешает развиваться.

20:30 Характеристики самозванца по системе Паулины Клэнс и Сьюзан Аймс:

Цикл самозванца.

Стремление быть особенным или быть самым лучшим.

Аспект супермена / супервумен.

Боязнь ошибок или неудачи.

Отрицание собственной компетентности и игнорирование похвалы.

Страх и ощущение вины за собственный успех.

21:30 Как запускается цикл самозванца. Возникает тревога, на фоне которой происходит или избыточная подготовка, или прокрастинация. Достижение цели, временное облегчение. Новая цель и повторение цикла.

26:00 Зависть как признание чужих достижений.

31:00 Самозванец сравнивает себя только с намного более успешными люди, чьего уровня достичь ему почти нереально.

32:20 Аспект супермена / супервумен. Сверхперфекционизм, установка недостижимых стандартов.

34:00 Боязнь ошибок или неудач.

35:00 Отрицание собственной компетентности и игнорирование похвалы. Синдром самозванца не позволяет признавать свои заслуги.

36:30 Самозванцы чувствуют вину за свой успех.

37:30 Почему героиня боится психолога. Она боится, что ее обесценит и психолог.

38:30 Героиня понимает свою экспертность, но боится. Ей нужно понять, что любой эксперт чего-то не знает и не умеет. Никто не требует знать все, а ошибаться могут и эксперты. История успеха — история провалов и ошибок.

41:00 Что спрашивают психологи, когда к ним приходят с этой проблемой.

45:30 Психолог выступает как адвокат ваших мыслей.

47:30 Что делать? Включить осознанность, вспомнить все свои проекты, достижения, записать навыки и оценить свои успехи. Когда вы напишите все то, что вы сделали успешно, вы не сможете доказать себе, что это все результат просто везения.

49:50 Можно попробовать доказать себя в том, что вы самозванец. Просто попробуйте перечислить причины. В итоге, исключив эмоциональные причины, ничего доказать вы не сможете.

51:50 Нужно научиться относиться к неудачам спокойно и понимать, что проблемы случаются у всех. Смысл в том, чтобы не избегать трудностей, а научиться их преодолевать.

52:50 Все профессионалы и эксперты хоть раз сталкивались с таким синдромом. "Я знаю, что я ничего не знаю...".

54:30 Режим осознанного восприятия. Избавление от шаблонов и чужих взглядов. Важно разобраться, чье мнение так сильно повлияло на вас.

56:00 Синдром самозванца тормозит вас, мешает двигаться, не дает "наступать" в свои страхи.

57:30 Любой эксперт имеет уникальный опыт, и поэтому не имеет конкурентов.