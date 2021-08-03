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Психолог рассказала, как преодолеть хандру из-за окончания лета

News.ruиещё 1
4 часа назад

Некоторые люди с грустью и даже болезненно воспринимают приближающееся окончание лета. Психолог Наталья Наумова рассказала телеканалу «Москва 24», каким образом можно справиться с возникшей хандрой.

Психолог рассказала, как преодолеть хандру из-за окончания лета
Фото: News.ruNews.ru

Всегда грустно, когда заканчивается что-то хорошее, но ещё треть лета осталась, и это говорит о том, что это неверное восприятие, — отметила специалист.

Она пояснила, что именно восприятие оказывает самое большое влияние на жизнь человека, поэтому над ним необходимо работать. Изменить негативное настроение, связанное с окончанием лета, поможет планирование.

Людям, которым кажется, что с завершением лета они многое не успевают сделать, психолог рекомендует составить письменный план на месяц. Она подчеркнула, что важно чётко распланировать предстоящие дела по времени. В течение месяца список можно корректировать. Такой способ позволит не только многое успеть, но и избежать обесценивания своих действий.

Психолог добавила, что причиной болезненного восприятия окончания лета может также быть гормональный сбой. В этом случае с упадническим настроением с помощью планирования справиться не получится, здесь необходимо обращаться за помощью к эндокринологу.

Ранее главврач московской горбольницы 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение и самочувствие на изменения погоды. Он посоветовал им чаще заниматься физическими упражнениями.

Психология,Александр Мясников,Наталья Наумова,
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