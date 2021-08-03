Психолог рассказала, как преодолеть хандру из-за окончания лета

Некоторые люди с грустью и даже болезненно воспринимают приближающееся окончание лета. Психолог Наталья Наумова рассказала телеканалу «Москва 24», каким образом можно справиться с возникшей хандрой.

Всегда грустно, когда заканчивается что-то хорошее, но ещё треть лета осталась, и это говорит о том, что это неверное восприятие, — отметила специалист.

Она пояснила, что именно восприятие оказывает самое большое влияние на жизнь человека, поэтому над ним необходимо работать. Изменить негативное настроение, связанное с окончанием лета, поможет планирование.

Людям, которым кажется, что с завершением лета они многое не успевают сделать, психолог рекомендует составить письменный план на месяц. Она подчеркнула, что важно чётко распланировать предстоящие дела по времени. В течение месяца список можно корректировать. Такой способ позволит не только многое успеть, но и избежать обесценивания своих действий.

Психолог добавила, что причиной болезненного восприятия окончания лета может также быть гормональный сбой. В этом случае с упадническим настроением с помощью планирования справиться не получится, здесь необходимо обращаться за помощью к эндокринологу.