22 неписаных правила, которые должен соблюдать каждый

Можно не знать всех правил этикета, но вести себя по-человечески должен каждый. Один из пользователей Reddit создал опрос, чтобы узнать, что больше всего раздражает людей в поведении окружающих. На пост отреагировали многие, оставив 3400 комментариев. Громкие разговоры по телефону, забытые невозвращенные долги и неуместные вопросы оказались в топ-списке того, чего не следует делать, чтобы не причинять дискомфорт другим. Неписаные правила хорошего тона читайте дальше в нашем материале.
Приличное поведение в обществе – основа сосуществования. К сожалению, многие пренебрегают спокойствием других, ставя свой комфорт превыше всего. Один из пользователей Reddit поднял злободневную тему о том, какие правила тактичности, человечности и уважения друг к другу должен соблюдать каждый.
Публикация вызвала активный отклик в соцсети, люди оставляли в комментариях советы о том, как себя вести, чтобы окружающие не ощущали дискомфорта рядом с вами.
Вот 22 неписаных правила, которые нужно знать каждому.
1. Если вам показывают фотографию в телефоне, не перелистывайте в сторону, чтобы увидеть другие кадры.
2. Не смотрите видео со звуком в своем телефоне в кафе.
3. Если берете во временное пользование вещи, возвращайте их в том же состоянии.
4. Никто из знакомых не должен делать вам скидку только потому, что общается с вами.
5. Жуйте с закрытым ртом.
6. Не писайте на сидения в общественных туалетах, а если промахнулись – протрите после себя, пожалуйста.
7. Моргайте аварийкой, если кто-то пропускает вас вперед на дороге. Это элементарная вежливость.
8. Не врывайтесь чужой дом без приглашения. Согласуйте свой приход заранее.
9. Если у вас есть претензии к фирме, помните, что оператор, с которым вы разговариваете по телефону не виноват в том, что что-то пошло не так. Он не может исправить поломку, а лишь принимает вашу заявку. Не кричите и не оскорбляйте его, ведь это простой сотрудник, а не глава компании.
10. Стойте на эскалаторе по правую сторону, чтобы люди могли пройти мимо вас по левой.
11. Если берете в долг даже небольшую сумму и обещаете ее вернуть, всегда возвращайте.
12. Никогда не комментируйте чей-то вес, неважно похудел человек или поправился. Это грубость в любом случае.
13. Не разговаривайте громко по телефону в общественном транспорте. Вы создаете дискомфорт для всех окружающих.
14. Пользуйтесь дезодорантом перед тем, как выйти в общественные места.
15. Никогда не спрашивайте женщину, беременна ли она. Это грубость с вашей стороны, ведь вы не знаете о состоянии ее здоровья.
16. Если счет в ресторане оплачивает кто-то другой, не заказывайте слишком дорогих блюд.
17. Если вы назначили деловую встречу, но не можете на нее пойти, отмените ее или дайте знать, что вас не будет.
18. Не давайте советов и не высказывайте свою точку зрения, если вас не спрашивают.
19. Если вы хотите обсудить с кем-то личные проблемы или определенные темы, сначала спросите, хочет ли человек говорить с вами об этом.
20. Не нагружайте людей разговорами или просьбами, если видите, что они устали или очень заняты.
21. Не выпивайте последнюю бутылку пива, если вы ее не покупали.
22. Кто ложится спать последним – гасит свет.