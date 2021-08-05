22 неписаных правила, которые должен соблюдать каждый

Можно не знать всех правил этикета, но вести себя по-человечески должен каждый. Один из пользователей Red­dit создал опрос, чтобы узнать, что больше всего раздражает людей в поведении окружающих. На пост отреагировали многие, оставив 3400 комментариев. Громкие разговоры по телефону, забытые невозвращенные долги и неуместные вопросы оказались в топ-списке того, чего не следует делать, чтобы не причинять дискомфорт другим. Неписаные правила хорошего тона читайте дальше в нашем материале.

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Приличное поведение в обществе – основа сосуществования. К сожалению, многие пренебрегают спокойствием других, ставя свой комфорт превыше всего. Один из пользователей Red­dit поднял злободневную тему о том, какие правила тактичности, человечности и уважения друг к другу должен соблюдать каждый.

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Публикация вызвала активный отклик в соцсети, люди оставляли в комментариях советы о том, как себя вести, чтобы окружающие не ощущали дискомфорта рядом с вами.

Вот 22 неписаных правила, которые нужно знать каждому.

1. Если вам показывают фотографию в телефоне, не перелистывайте в сторону, чтобы увидеть другие кадры.

2. Не смотрите видео со звуком в своем телефоне в кафе.

3. Если берете во временное пользование вещи, возвращайте их в том же состоянии.

4. Никто из знакомых не должен делать вам скидку только потому, что общается с вами.

5. Жуйте с закрытым ртом.

6. Не писайте на сидения в общественных туалетах, а если промахнулись – протрите после себя, пожалуйста.

7. Моргайте аварийкой, если кто-то пропускает вас вперед на дороге. Это элементарная вежливость.

8. Не врывайтесь чужой дом без приглашения. Согласуйте свой приход заранее.

9. Если у вас есть претензии к фирме, помните, что оператор, с которым вы разговариваете по телефону не виноват в том, что что-то пошло не так. Он не может исправить поломку, а лишь принимает вашу заявку. Не кричите и не оскорбляйте его, ведь это простой сотрудник, а не глава компании.

10. Стойте на эскалаторе по правую сторону, чтобы люди могли пройти мимо вас по левой.

11. Если берете в долг даже небольшую сумму и обещаете ее вернуть, всегда возвращайте.

12. Никогда не комментируйте чей-то вес, неважно похудел человек или поправился. Это грубость в любом случае.

13. Не разговаривайте громко по телефону в общественном транспорте. Вы создаете дискомфорт для всех окружающих.

14. Пользуйтесь дезодорантом перед тем, как выйти в общественные места.

15. Никогда не спрашивайте женщину, беременна ли она. Это грубость с вашей стороны, ведь вы не знаете о состоянии ее здоровья.

16. Если счет в ресторане оплачивает кто-то другой, не заказывайте слишком дорогих блюд.

17. Если вы назначили деловую встречу, но не можете на нее пойти, отмените ее или дайте знать, что вас не будет.

18. Не давайте советов и не высказывайте свою точку зрения, если вас не спрашивают.

19. Если вы хотите обсудить с кем-то личные проблемы или определенные темы, сначала спросите, хочет ли человек говорить с вами об этом.

20. Не нагружайте людей разговорами или просьбами, если видите, что они устали или очень заняты.

21. Не выпивайте последнюю бутылку пива, если вы ее не покупали.