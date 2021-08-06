5 распространенных причин переедания

Любой эмоциональный дискомфорт способствует формированию расстройств пищевого поведения у людей с генетической предрасположенностью к пищевым расстройствам.



Недостаточность ярких эмоций, впечатлений и искренней радости. Еда позволяет легко и быстро получить недостающую порцию счастья, но ненадолго. Для поддержания внутреннего состояния есть приходится снова и снова, увеличивается количество перекусов, и переедание дает о себе знать.



Недовольство собой и своей жизнью может приводить к расстройствам пищевого поведения. Люди могут, как переедать, так и отказываться от еды и доходить до других крайностей.



Нежелание заниматься тем, что сделать необходимо. Независимо от того делает это человек или забрасывает в долгий ящик, это эмоциональную тяжесть многие заедают.



Отсутствие мотивации. Нет желания ограничивать себя в еде, потому что и так все устраивает. Здоровье в порядке, хочется лучше выглядеть, но нецелесообразно прилагать усилия ради этого.



Психические расстройства. Симптомы тревоги, депрессии, раздражение, постоянное чувство усталости и более тяжелые состояния способствуют перееданию.



В любом случае необходимо обратиться к специалисту, пройти обследования, разобраться, что является причиной расстройства пищевого поведения и решить этот вопрос профессионально.