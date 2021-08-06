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Почему мы переедаем: 5 распространенных причин

Стелла Шмель
19 минут назад

Переедание - это всегда следствие, а не причина. Существует множество причин, по которым мы не можем взять себя в руки и едим больше, чем того требует наш организм. О самых распространенных причинах этого явления - в материале "Рамблера".

5 распространенных причин переедания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нет режима

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Очень частая причина переедания кроется в отсутствии плана. Зачастую мы не следуем режиму и едим только тогда, когда нам позволяет расписание дня, а оно у многих очень плотное и насыщенное. Стоит задуматься о том, чтобы запланировать завтрак, обед и ужин на определенные интервалы времени, а при необходимости - добавить здоровый перекус. Тогда контролировать качество и объем еды станет намного проще.

Спешка

К питанию нужно подходить обстоятельно, с чувством, толком и расстановкой. Будет прекрасно, если вы сможете сделать из приема пищи целый ритуал - уделяйте ему достаточно времени и старайтесь не торопиться, положите обед в красивую тарелку, а не ешьте со сковороды или прямо из кастрюли.

Компенсация

"Сейчас съем кусочек пиццы, а завтра в зале отработаю".

Знакомо? Мы позволяем себе поесть как бы в кредит, а затем начинаем через силу "отрабатывать". Как итог - ненависть к себе, еде и спортзалу.

Чтобы такого не допускать, следует грамотно составить рацион и не ставить себе жестких ограничений.

Кстати, о них.

Ограничения

Выставляя жесткие ограничения, мы сильно повышаем вероятность срыва. А срыв случится неизбежно, рано или поздно. На фоне этого происходит переедание, сопровождаемое сильным чувством вины.

Следует найти источник возникновения подобных ситуаций, стараться их предугадать и найти альтернативный метод борьбы с перееданием. И, да, самый действенный вариант - избегать жестких рамок.

Чувство вины

Самая большая ошибка, возникающая вследствие внезапного импульсивного приступа переедания, полагать, что это перечеркивает весь проделанный путь. Помните, привычки не меняются по щелчку пальцев, а новые паттерны поведения вырабатываются постепенно. Отнеситесь к себе и своему телу с пониманием и заботой о физическом и ментальном здоровье.

Глубинные причины переедания: мнение экспертов

Яна Головченко, психолог:

Компульсивные переедания в большей степени свойственны тем, кто испытывает трудности с распознаванием собственных эмоций. Еда - это для нас что-то привычное и понятное, поэтому когда человеку морально плохо, он пытается обратиться к знакомому способу, чтобы стало легче.

Переедания особенно проявляются в ситуациях стресса, после травмирующих событий. Также сопутствующим фактором является дефицит положительных эмоций, отсутствие реализации своих целей и желаний.

Нельзя не сказать, что причиной перееданий являются ограничения. Чем больше человек ставит себе ограничений на питание, тем больше вероятность срывов.

Вероника Петровна Сысоева, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing:

Любой эмоциональный дискомфорт способствует формированию расстройств пищевого поведения у людей с генетической предрасположенностью к пищевым расстройствам.

Недостаточность ярких эмоций, впечатлений и искренней радости. Еда позволяет легко и быстро получить недостающую порцию счастья, но ненадолго. Для поддержания внутреннего состояния есть приходится снова и снова, увеличивается количество перекусов, и переедание дает о себе знать.

Недовольство собой и своей жизнью может приводить к расстройствам пищевого поведения. Люди могут, как переедать, так и отказываться от еды и доходить до других крайностей.

Нежелание заниматься тем, что сделать необходимо. Независимо от того делает это человек или забрасывает в долгий ящик, это эмоциональную тяжесть многие заедают.

Отсутствие мотивации. Нет желания ограничивать себя в еде, потому что и так все устраивает. Здоровье в порядке, хочется лучше выглядеть, но нецелесообразно прилагать усилия ради этого.

Психические расстройства. Симптомы тревоги, депрессии, раздражение, постоянное чувство усталости и более тяжелые состояния способствуют перееданию.

В любом случае необходимо обратиться к специалисту, пройти обследования, разобраться, что является причиной расстройства пищевого поведения и решить этот вопрос профессионально.

Психология,Межгосударственный авиационный комитет,
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