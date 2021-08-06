От каких знаков зодиака уходят мужчины

Каждая из нас хоть раз, но спотыкалась о тело своего ненаглядного, уползающее в закат без объяснений, слов и sms. Но от некоторых красоток мужчины убегают, сверкая пятками, пачками. Рассказываем почему и нужно ли их останавливать.

Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе" Кадр из фильма "Блондинка в законе"

Стрелец

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Стрелец в серьезные отношения вляпывается очень редко, и не потому, что она не хочет кому-то на ручки, а потому что долго с кем-то жить и умереть в один день – это же смертельно скучно. А ее душа жаждет впечатлений и приключений. Но если красотка таки в кого-то влюбляется, то пиши пропало – она будет устраивать скандалы из-за каждой мелочи – просто потому, что так веселее.

Скорпион

Искра, буря, эмоции – именно так можно описать встречу со Скорпионшей. И если первые несколько часов бесстрашный может нестись за красоткой на крыльях любви, то когда настанет утро, Скорпионша эти крылышки обрежет топором. А потом начнет мозг либо выносить, либо есть – эффект один и тот же. И только тогда мужчина осознает свою ошибку и убегает на другой конец света, поменяв фамилию, имя, отчество, пол и цвет кожи.

Близнецы

Первые несколько недель Близнецы – отличная не только девушка, но и жена, мать и даже бабушка. Но привыкнув к своему статусу, ей становится так скучно, что хоть на стенку или в бар лезь. Именно туда, кстати, красотка и отправляется, пока ее ненаглядный спит. А потом ищи-свищи ее. Своим пешком она приходит домой только через пару месяцев, и все по новой – гармония и любовь – бац, опять пропала. Не выдержав, пропадает и мужчина, чтобы нервы целее были.

Лев

В отношениях с Львицей хочешь – не хочешь, но станешь ее подданным, который будет не только падать ниц и целовать ей пяточки, но и убирать, стирать, готовить, зарабатывать, гладить котика и чесать львиное эго бесчисленными комплиментами. Выдерживают такие отношения только самые стойкие с очень мягким характером и сильным здоровым сердцем, потому что из-за красоты Львицы может и сердечный приступ ударить.

Рыбы