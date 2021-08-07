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Женщины, которые пошли против системы

Стелла Шмель
1 час назад

Множество вещей сегодня кажутся обыденными, и нам странно, что когда-то они могли вызывать бурную реакцию у общества. В нашем материале — женщины, которые пошли в свое время против системы и, возможно, принесли нашему миру те нормы, которые мы сейчас имеем. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Женщины, которые пошли против системы
Фото: WikipediaWikipedia

Билли Джин Кинг

WIKIPEDIA

Первая теннисистка, начавшая борьбу за равенство мужчин и женщин в этом виде спорта.

Аннет Келлерман

WIKIPEDIA

В начале XX века была арестована за непристойный вид, при этом девушка демонстрировала купальный костюм.

Мод Вагнер

WIKIPEDIA

Женщина, которая популяризировала татуировки. Вагнер в целом была рисковой для 1907 года женщиной. Она работала акробаткой, а также была известна как женщина-змея на ярмарке в Сент-Луисе.

Мэри Куант

WIKIPEDIA

Именно эта хрупкая женщина является изобретательницей мини-юбки. Также она сделала популярными короткие топы, обтягивающие брюки, обувь на платформе, короткие женские стрижки и яркий макияж.

Мария-Тереза Де Филиппис

Первая в мире женщина, ставшая пилотом Формулы-1. Родившись в обеспеченной семье аристократов, она села за руль, чтобы доказать братьям, что умеет водить не хуже. В 1958 году она дебютировала в Формуле-1.

Психология,Билли Джин,
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