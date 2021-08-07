Женщины, которые пошли против системы

Множество вещей сегодня кажутся обыденными, и нам странно, что когда-то они могли вызывать бурную реакцию у общества. В нашем материале — женщины, которые пошли в свое время против системы и, возможно, принесли нашему миру те нормы, которые мы сейчас имеем. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

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Билли Джин Кинг

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Первая теннисистка, начавшая борьбу за равенство мужчин и женщин в этом виде спорта.

Аннет Келлерман

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В начале XX века была арестована за непристойный вид, при этом девушка демонстрировала купальный костюм.

Мод Вагнер

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Женщина, которая популяризировала татуировки. Вагнер в целом была рисковой для 1907 года женщиной. Она работала акробаткой, а также была известна как женщина-змея на ярмарке в Сент-Луисе.

Мэри Куант

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Именно эта хрупкая женщина является изобретательницей мини-юбки. Также она сделала популярными короткие топы, обтягивающие брюки, обувь на платформе, короткие женские стрижки и яркий макияж.

Мария-Тереза Де Филиппис