Что такое защитный пессимизм и как он вам поможет

Для одних стакан наполовину полон, а для других — наполовину пуст. Простой тест на отношение к жизни известен давно. Но и то, и другое — крайности, а что же посередине? "Рамблер" рассказывает, что такое защитный пессимизм и зачем он нужен.

Неисправимый оптимист, светлый человечек, всегда на позитиве, в розовых очках — такие люди нередко живут в мире своих грез и окружают себя огромным количеством психзащит, чтобы только не сталкиваться с пугающей реальностью. Фантазии им доставляют удовольствие, ну а жизнь проходит мимо. Они могут строить самые захватывающие планы по покорению вселенной, но ни на шаг не приблизятся к его воплощению.

Истинный пессимист, прожженный циник, скептик до мозга костей, вечный брюзга — такими нелестными определениями награждают тех, кто начисто лишен веры в самого себя. С такими людьми довольно сложно иметь дело, да и им самим живется нелегко.

Посередине между двумя крайностями находится стратегия защитного пессимизма. Тот самый закон Мерфи: если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Где тонко, там и рвется, гласит народная мудрость. На практике это означает, что стоит заранее просчитать все возможные негативные сценарии и подготовиться. Как правило, начиная любое дело, человек знает слабые места, на них нужно обратить дополнительное внимание.