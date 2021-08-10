Потеря близкого: как пережить утрату и не сойти с ума

Скорее всего, нет ни одного взрослого человека, который бы хоть однажды не переживал горе. Рано или поздно все люди, к сожалению, сталкиваются с утратой, с потерей кого-то из родственников или близких, и так или иначе им приходится проживать это и учиться существовать по-новому, учиться как-то просыпаться каждое утро и проживать еще один день.
Мысли, чувства, переживания каждого человека, перенесшего утрату, уникальны, но стадии проживания горя почти всегда одинаковы.
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы разобрали историю нашей героини, которая долгое время после утраты близкого не может вернуться к нормальной жизни. Специалисты объяснят, как большинство людей переживают горе, какие стадии проходят и посоветуют, как без потерь для собственной психики это горе пережить.
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У нашей героини в жизни уже случались потери, но смерть 86-летнего дедушки ранила ее особенно сильно.
"Год назад заболел дедушка, онкология. Ему 86 лет, врачи сразу сказали, что операцию он не переживет, да его никто и не возьмет. Так что он фактически оставался дома до самого конца, за ним ухаживали родственники, моя тетя и ее семья...", — рассказывает она.
Девушка находилась в другой стране и из-за пандемии долгое время не могла приехать навестить больного дедушку, а когда сделала документы, случилось горе. Он умер за неделю до ее приезда.
"Знаю, что перед смертью он вспоминал обо мне, но меня не было рядом в последний миг. В детстве он был для меня самым близким человеком, чаще всего занимался мной — родители много работали. А теперь его нет, и я не смогла его даже проводить. Я не ожидала, что так остро почувствую его смерть, даже думала, что психологически готова к ней, но оказывается, от знания боль меньше не становится. Теперь я точно поняла только одно: к смерти нельзя подготовиться, даже если знаешь заранее."
Героиня не может прожить это горе и вернуться к нормальной жизни:
"Сейчас я как будто в непроницаемом коконе, все, что происходит вокруг я слышу и вижу, но не воспринимаю, не могу включиться в реальность. Как вернуться к обычной жизни, я пока не понимаю".
04:00 Нормально ли то, что происходит с героиней?
05:00 Как проживается горе? Первая стадия — стадия шока. В среднем длится до 9 дней.
06:45 Переживая смерть близкого, мы понимаем, что сами смертны. Такое происходит каждый раз, когда мы сталкиваемся с потерей близкого. Экзистенциальный кризис.
09:00 Страх смерти терапевтируем. От него можно избавиться с помощью специалиста.
09:50 Вторая стадия — стадия отрицания. Длится до 40 дней. Как сопротивляется психика.
11:15 Третья стадия — стадия острого горя и гнева. Начинаем искать виноватых. Длится до полугода с момента смерти человека.
13:40 Четвертая стадия — депрессия. Длится 6-12 месяцев.
15:30 Это не медицинская депрессия, а апатия, рассеянность, "застревание", как стадия проживания горя.
17:04 Ритуалы помогают пережить горе.
18:00 Самое главное — проживание чувств, принятие разумом.
19:00 Все, что не прожила психика, уходит в тело. Отсюда и психосоматические реакции организма.
19:59 Дети до 12-14 лет не должны быть на кладбище. Это не рекомендовано.
20:10 Как преподносить смерть близкого детям. Не обманывать, поддержать, дать эмоциям выйти.
22:30 Пятая стадия — принятие. Происходит примерно через год.
25:00 Если теряется очень близкий человек, стадии продлеваются.
26:30 Что делать, если стадия принятия не наступает.
30:00 Если вы застряли на какой-то стадии, надо сказать себе "стоп".
30:30 При этом нужно начать отвлекаться, переключаться, возвращаться к текущим занятиям.
32:00 Если можно уехать и сменить обстановку — пробуйте.
32:20 О чем говорят сны с участием умерших.
35:00 Сны снятся всегда, просто мы их не помним. Если встаем по будильнику, то вряд ли запоминаем сон.
35:30 Плохих снов не бывает. Даже покойники не снятся "к чему-то". Это все подсознательное.
36:50 Образы из снов.
38:00 Как поддержать человека, переживающего смерть близкого. Дать человеку высказаться, прожить эмоции, быть рядом. Выдержать его состояния и не свалиться в такое же.
39:30 Через какое-то время (полгода) постараться вывести человека из этого состояния, не обесценивать чувства. Предложить способы отвлечься, показать, насколько он нужен людям.
41:00 В сложны случаях следует обязательно обратиться к специалисту.
А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.