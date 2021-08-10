Потеря близкого: как пережить утрату и не сойти с ума

"Знаю, что перед смертью он вспоминал обо мне, но меня не было рядом в последний миг. В детстве он был для меня самым близким человеком, чаще всего занимался мной — родители много работали. А теперь его нет, и я не смогла его даже проводить. Я не ожидала, что так остро почувствую его смерть, даже думала, что психологически готова к ней, но оказывается, от знания боль меньше не становится. Теперь я точно поняла только одно: к смерти нельзя подготовиться, даже если знаешь заранее."