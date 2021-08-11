8 женщин с самым высоким в мире IQ

Тест на IQ — популярная оценка коэффициента интеллекта. Принято считать, что результат ниже 70 баллов указывает на задержку в умственном развитии, выше 115 — говорит о выдающихся способностях, выше 140 — свидетельствует о гениальности. Тесты на IQ подвергались критике за однобокость, ведь интеллект строится не на одном умении решать логические задачи. Тем не менее высокие показатели у многих ассоциируются с необыкновенными умственными способностями. «Рамблер» собрал восемь женщин, которых можно назвать гениями.

Фото: CGTN America CGTN America

Часть женщин из списка жили до периода, когда тесты на IQ получили широкое распространение (вторая половина XX века). По понятным причинам измерить реальный коэффициент их интеллекта невозможно. Историки только предполагают, кто из выдающихся персон обладал уровнем интеллекта выше среднего. Вполне возможно, что гениальных женщин было намного больше.

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Оливия Мэннинг

IQ: 162

Жительница Ливерпуля по имени Оливия Мэннинг в 12 лет получила выдающийся балл в тесте на IQ — 162. Этот показатель превосходит результат Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Оливию приняли в «Менса» — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Мэрилин вос Савант

IQ: >167

Американская писательница с 1986 по 1989 год входила в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого в мире IQ. Разные тесты определяли коэффициент ее интеллекта как 167+, 186, 218, 228 и 230. Мэрилин ведет колонку в журнале Parade «Спроси Мэрилин». Там на правах самой умной женщины она отвечает на вопросы: как простые (в стиле «почему небо голубое»), так и близкие к научным парадоксам. Сама женщина считает, что попытки измерить интеллект с помощью одного лишь теста бесполезны.

Юдит Полгар

IQ: 170

Венгерская шахматистка, личный игровой рейтинг которой 2735 — наивысший среди женщин и восьмой среди мужчин. Шахматам ее обучал отец, психолог и педагог Ласло Полгар. Старшие сестры Полгар также стали успешными шахматистками и чемпионками мира, однако только Юдит с детства сражалась исключительно на мужских турнирах. Помимо венгерского, общается на русском и эсперанто. В 2014 году завершила карьеру.

Рут Лоуренс

IQ: 175

Британский профессор математики, много работавшая в области теории узлов и алгебраической топологии. Родилась в 1971 году, с детства проявляла феноменальные умственные способности. В 10 лет она прошла вступительный экзамен в Оксфорд и стала самым молодым человеком, который его закончил по современным стандартам.

Грейс Хоппер

IQ: 175

Ученая-компьютерщик из Соединенных Штатов, разработавшая первый компилятор для компьютерного языка программирования. Добилась успехов не только в математике, но и в армейском деле, дослужившись до контр-адмирал младшего ранга. Из-за многочисленных достижений женщина получила проpвище «Удивительная Грейс».

Жермен де Сталь

IQ: 180–185

Мадам де Сталь родилась в Париже в 1766 году. Она была французской общественной обозревательницей, политической активисткой и писательницей. Жермен яро критиковала Наполеона, за что была выслана из Франции. Упоминается в литературе как умнейшая женщина своего века.

Мария Склодовская-Кюри

IQ: 185

Одна из знаковых и влиятельных фигур в науке, получившая известность благодаря исследованиям радиоактивности. Кюри получила две Нобелевские премии: в 1903 году по физике и в 1911 году по химии.

Гипатия

IQ: >190