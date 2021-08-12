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Расскажите о себе: о чем не стоит упоминать на собеседовании

WomanHit.ru
5 часов назад

Интервью — это всегда испытание, даже если вы ищете работу не в первый раз. Очень часто мы совершаем ошибки, которые отдаляют нас от работы мечты, причем мы можем даже не понять, что такого сказали. Мы решили выяснить, какие моменты стоит учесть во время следующего собеседования, чтобы после не раздумывать, почему же отказали в этот раз.

О чем не стоит упоминать на собеседовании
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вся жизнь пролетела перед глазами

Многие рекрутеры не слишком любят вопрос: «Расскажите о себе», но лишь потому, что некоторые соискатели начинают рассказывать вещи, которые можно знать только самым близким. Иногда история жизни начинается с детского сада, но ведь эйчара интересует совсем не это. Важно понять, что просьба рассказать о себе подразумевает ваш рассказ о профессиональных успехах, в крайнем случае, можете упомянуть университетские успехи, если вы начинающий специалист или же вы достигли чего суперважного в студенческие годы. Все остальное в рассказе лучше опустить, не перегружайте потенциального работодателя.

Никаких проблем

Еще одна ситуация на интервью, которая отдаляет вас от работы мечты, — жалобы на собственную жизнь и попытки вызвать вину в душе эйчара. Не думайте, что решение поставить рекрутера в неудобное положение, сыграет вам на руку. Любая компания заинтересована в приглашении сотрудника, который поможет развиваться компании, а большие личные проблемы могут стать блоком для вашей эффективной работы. Не стоит упоминать об этом в первые полчаса знакомства с эйчаром.

Нет вопросов

Никогда никогда не произносите эту фразу. Когда вы не берете заключительное слово на собеседовании, может показаться, что вы не слишком заинтересованы в данной должности. Постарайтесь еще до интервью продумать вопросы, которые можно задать в конце. Помните, что вы должны стать полноценным участником диалога, а не человеком, из которого клещами будут вытаскивать ответы на вопросы.

Попробуйте узнать что-то интересное о компании и задавайте не слишком банальные вопросы, если у вас получится впечатлить рекрутера, можете рассчитывать на вторую встречу и приближение к должности мечты.

Психология,
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