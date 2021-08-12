Патологическое накопительство: чем опасен синдром Диогена

Синдром Диогена в современности изучается под пристальным вниманием специалистов. Так называемое патологическое накопительство проявляется почти у 2% всего населения планеты. У кого-то это выражается в скоплении старых и ненужных вещей, а у кого-то — в скоплении животных. Подробнее — в материале "Рамблера".

Синдром патологического накопительства может прогрессировать и приводить к плохим результатам. Например, в тандеме с иными психологическими расстройствами накопительство может становиться болезнью. Иногда полиция сталкиваются с тем, что люди заваливают свое жилище мусором, не желая его выбрасывать. А кто-то держит дома по 40-50 кошек/собак, гарантируя себе антисанитарию.

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Происхождение и специфика синдрома

Синдром Диогена или патологическое накопительство возникает не само по себе. Обычно этому способствует микротравма коры головного мозга в определенной зоне. У многих это возникает с возрастом, после 50 лет. И нередко такой диагноз ставится людям, имеющим признаки психического расстройства (шизофрения и подобное).

Специалисты проводили исследования по изучению активности некоторых участков коры головного мозга. Оказалось, что причина проблемы — гиперфункция и гипофункция разных разделов мозга. В 60% случаев синдром накопительства сопровождается и другими болезнями. Например, деменцией (слабоумием или маразмом). Особенно это актуально, если человек страдает собирательством животных в чрезмерных количествах.

Как действовать?

Перед тем, как лечить патологическое накопительство, необходимо разобраться в причине самой проблемы. Часто помощь психиатра требуется не нам самим, а близким или даже соседям. Как правило, проблемы возникают из-за скоплений мусора, вещей, животных, антисанитарии. И ни полиция, ни управляющие домом повлиять на человека не смогут. Такая зависимость — это потребность в комплексном лечении.