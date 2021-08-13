Знаки зодиака, которым нельзя доверять

Доверять кому-то свои тайны – опасное решение. Например, эти знаки зодиака разболтают ваш секрет еще до того, как вы закончите им его рассказывать.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Стрелец

Тут совершенно без разницы доверяете вы свои секреты Стрельцу или нет – она их за вас уже давно придумала и за спиной сказала. Да еще и такие тайны, что вас будут обходить за километр, чтобы лишний раз взглядом не встречаться. С другой стороны, это даже хорошо – больше личного пространства.

Весы

На самом деле секреты они могут хранить, но на душе от них так тяжело, что очень хочется рассказать первому встречному. Или нескольким. Или всему району.

Водолей

Водолей будет хранить внутри себя ваши тайны до того момента, пока вы не разочаруете ее. Но все дело в том, что обидеть ее может даже чих вашего кота. Вымаливать прощение – дохлый номер. Можно сразу ползти в сторону другой страны, потому что в этой вы уже стали в каком-то роде знаменитостью – Водолей постарается.

Овен

Овен как открытая книга – все, что знает о себе, расскажет после первого же бокала вина. А после второго начнет называть вас сестрой и выдавать одну тайну за другой. Ненароком может и вашу вам же разболтать – в голове слишком много секретной информации.

Близнецы